上地雄輔「公人では無いので…」美人母の顔出し過去ショット公開「美しすぎる」「どことなく似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントで歌手の上地雄輔が5月10日、自身のInstagramを更新。母親の過去ショットを公開した。
【写真】47歳イケメン俳優「お上品でお綺麗」美人母顔出しの過去ショット
上地は「公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよな』と確認したら、見た事無い汗だくのスタンプのOKが返ってきました笑」とコメントし、ショートカットの母親を顔出しして過去の写真を公開。「これからも良く食べ良く飲み良く笑い日々を楽しんでちょーだい その手伝いしたるわぃ」と母親へのメッセージをつづっている。
この投稿に、ファンからは「お母様美しすぎる」「お上品でお綺麗」「どことなく似てる」「親孝行で素敵なメッセージ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳イケメン俳優「お上品でお綺麗」美人母顔出しの過去ショット
◆上地雄輔、母親の過去ショット公開
上地は「公人では無いのでプライベートは守らなきゃいけないと思い『この前出て来た昔の写真載せていーか？見る影無いから大丈夫だよな』と確認したら、見た事無い汗だくのスタンプのOKが返ってきました笑」とコメントし、ショートカットの母親を顔出しして過去の写真を公開。「これからも良く食べ良く飲み良く笑い日々を楽しんでちょーだい その手伝いしたるわぃ」と母親へのメッセージをつづっている。
◆上地雄輔の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母様美しすぎる」「お上品でお綺麗」「どことなく似てる」「親孝行で素敵なメッセージ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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