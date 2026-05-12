【新興国通貨】ドル人民元は6.79台前半推移＝中国人民元



ドル人民元は6.7930台で推移。ドル全面高の基調もあり、昨日終値からいったんドル高でスタートし、朝は6.7983元を付けた。もっとも元高基調が根強く、高値からすぐに売りが出て、昨日安値を割り込んで下げる展開。中国景気への期待感や、米中会合を前にした動きなどが元高につながっている。

対円でも元高が優勢で、23.20円台を付ける展開。ドル売り円買い介入とみられる動きが入った4月30日以来の元高円安圏。



CNYJPY 23.202 USDCNY 6.7933

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