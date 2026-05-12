【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：184円台の攻防を制し185円台へ浮上、反撃の狼煙を上げるか
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：184円台の攻防を制し185円台へ浮上、反撃の狼煙を上げるか
先週（5月4日～5月11日）のまとめ
先週のユーロ円は、GW期間中の流動性低下に伴う乱高下を乗り越え、週後半にかけて着実な回復を見せた。前回記事で指摘した「186.30円のサポート」を割り込んだ後の局面であったが、182円台前半で大底を確認し、再び上昇トレンドへの復帰を伺う1週間となった。
荒い値動きと182円台での底打ち（5月4日～6日）
週明けのユーロ円は184円台前半からスタートしたが、日本の祝日（ゴールデンウィーク）に伴う薄商いの中、断続的な円買い戻しが優勢となった。特に6日（水）には一時182.05円まで急落する場面が見られたが、この安値圏では強い押し目買いが入り、V字回復を見せた。前回の防衛線であった186円台からは一段水準を切り下げたものの、182円近辺が岩盤支持線として意識された。
184円近辺での足固めと小康状態（5月7日～8日）
週中盤以降はボラティリティが落ち着き、183円台後半から184円台前半での「足固め」の展開となった。欧州中央銀行（ECB）当局者から早期利下げに対して慎重な発言が相次いだことでユーロが下支えされ、一方で日本当局による追加の介入警戒感から上値も重く、方向感を模索する動きが続いた。
185円台への再突入と週越え（5月11日）
週明け11日（月）に入ると、それまでの均衡が破られた。184円台後半のレジスタンスを明確に上抜けると、ショートカバー（売り方の買い戻し）を巻き込みながら上昇。一時185.13円まで値を伸ばし、前週末の終値から一段高い水準で引けた。これにより、直近の調整局面が終了し、再び186円～188円を目指す準備が整った格好となった。
テクニカル分析
トレンド： 短期的には「下落後のリバウンド局面」から「上昇トレンドの再開」へ移行しつつある。日足レベルでは依然として右肩上がりが維持されており、5月6日の安値を起点とした上昇チャネルが形成されている。
レジスタンス1： 185.50（直近の戻り高値・心理的節目）
レジスタンス2： 186.30（前回記事の重要支持線・現在はレジスタンスに転換）
サポート1： 184.40（直近の持ち合いを上抜けたポイント）
サポート2： 182.00（先週のフラッシュ的安値・最重要支持線）
RSI (14時間足):
直近の11日の上昇により60～65付近まで上昇している。強気圏に突入しているが、まだ「買われすぎ（70以上）」には至っておらず、さらなる上値を追う余力は十分にある。
MACD:
ゼロラインを下から上に突き抜けるゴールデンクロスが確定し、ヒストグラムもプラス圏で拡大している。上昇エネルギーが再び蓄積され、モメンタムが強まっていることを示唆している。
今後のポイント・見通し
今週は、「185.50の定着」と「186.30（かつての防衛線）への回帰」ができるかが最大の焦点となる。
【メインシナリオ】上昇チャネル継続と186円台への回帰
ユーロ圏の景気センチメント改善が続き、日銀の国債買い入れ減額などの具体策が期待外れに終わる場合、再び円売りが加速する。185.50を安定的に推移できれば、かつての主戦場であった186円～187円台への復帰が濃厚となる。
想定レンジ： 184.50 - 187.00
根拠： 先週、182円台という深い押し目を作ったことで、需給が整理されたこと。テクニカル的な買いサインが揃っていること。
【対抗シナリオ】上値の重さと再調整
185円台後半で「介入への恐怖」や「実需の円買い」に阻まれた場合、再び184円近辺まで押し戻される可能性がある。ただし、183円台半ばまでで下げ止まれば、単なる押し目形成と捉えられるだろう。
先週（5月4日～5月11日）のまとめ
先週のユーロ円は、GW期間中の流動性低下に伴う乱高下を乗り越え、週後半にかけて着実な回復を見せた。前回記事で指摘した「186.30円のサポート」を割り込んだ後の局面であったが、182円台前半で大底を確認し、再び上昇トレンドへの復帰を伺う1週間となった。
荒い値動きと182円台での底打ち（5月4日～6日）
週明けのユーロ円は184円台前半からスタートしたが、日本の祝日（ゴールデンウィーク）に伴う薄商いの中、断続的な円買い戻しが優勢となった。特に6日（水）には一時182.05円まで急落する場面が見られたが、この安値圏では強い押し目買いが入り、V字回復を見せた。前回の防衛線であった186円台からは一段水準を切り下げたものの、182円近辺が岩盤支持線として意識された。
184円近辺での足固めと小康状態（5月7日～8日）
週中盤以降はボラティリティが落ち着き、183円台後半から184円台前半での「足固め」の展開となった。欧州中央銀行（ECB）当局者から早期利下げに対して慎重な発言が相次いだことでユーロが下支えされ、一方で日本当局による追加の介入警戒感から上値も重く、方向感を模索する動きが続いた。
185円台への再突入と週越え（5月11日）
週明け11日（月）に入ると、それまでの均衡が破られた。184円台後半のレジスタンスを明確に上抜けると、ショートカバー（売り方の買い戻し）を巻き込みながら上昇。一時185.13円まで値を伸ばし、前週末の終値から一段高い水準で引けた。これにより、直近の調整局面が終了し、再び186円～188円を目指す準備が整った格好となった。
テクニカル分析
トレンド： 短期的には「下落後のリバウンド局面」から「上昇トレンドの再開」へ移行しつつある。日足レベルでは依然として右肩上がりが維持されており、5月6日の安値を起点とした上昇チャネルが形成されている。
レジスタンス1： 185.50（直近の戻り高値・心理的節目）
レジスタンス2： 186.30（前回記事の重要支持線・現在はレジスタンスに転換）
サポート1： 184.40（直近の持ち合いを上抜けたポイント）
サポート2： 182.00（先週のフラッシュ的安値・最重要支持線）
RSI (14時間足):
直近の11日の上昇により60～65付近まで上昇している。強気圏に突入しているが、まだ「買われすぎ（70以上）」には至っておらず、さらなる上値を追う余力は十分にある。
MACD:
ゼロラインを下から上に突き抜けるゴールデンクロスが確定し、ヒストグラムもプラス圏で拡大している。上昇エネルギーが再び蓄積され、モメンタムが強まっていることを示唆している。
今後のポイント・見通し
今週は、「185.50の定着」と「186.30（かつての防衛線）への回帰」ができるかが最大の焦点となる。
【メインシナリオ】上昇チャネル継続と186円台への回帰
ユーロ圏の景気センチメント改善が続き、日銀の国債買い入れ減額などの具体策が期待外れに終わる場合、再び円売りが加速する。185.50を安定的に推移できれば、かつての主戦場であった186円～187円台への復帰が濃厚となる。
想定レンジ： 184.50 - 187.00
根拠： 先週、182円台という深い押し目を作ったことで、需給が整理されたこと。テクニカル的な買いサインが揃っていること。
【対抗シナリオ】上値の重さと再調整
185円台後半で「介入への恐怖」や「実需の円買い」に阻まれた場合、再び184円近辺まで押し戻される可能性がある。ただし、183円台半ばまでで下げ止まれば、単なる押し目形成と捉えられるだろう。