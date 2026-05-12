１２日前引けの日経平均株価は前日比３８７円５６銭高の６万２８０５円４４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２１１４万株、売買代金概算は５兆２１０９億円。値上がり銘柄数は７４１、値下がり銘柄数は７７５、変わらずは５４銘柄だった。



日経平均株価は買い一巡後に伸び悩む展開。前日の米株式市場では、ＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数も値を上げ最高値を更新した。半導体などハイテク株が買われた。米株高を受け、東京市場も買い優勢でスタート。ソフトバンクグループ＜9984＞や決算内容が好感されたイビデン＜4062＞などが買われ、日経平均株価は一時８００円高まで上昇した。しかし、買い一巡後は売りに押され、マイナス圏に値を消す場面があった。その後、前引けにかけ買い直された。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やフジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞が高く、任天堂＜7974＞やソニーグループ＜6758＞、村田製作所＜6981＞が値を上げた。半面、レーザーテック＜6920＞やディスコ＜6146＞が値を下げ、ＪＸ金属＜5016＞が急落した。三菱重工業＜7011＞やファーストリテイリング＜9983＞が安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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