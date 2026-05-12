突然お嫁さんが孫を預けて出かけていった！夜になっても帰ってこなくて…【うちの嫁が理解できない 第1話】
【義母 Side Story】
お嫁さんの雪乃さんが何を考えているのかがわかりません…。
ふだんはほとんど連絡がないのですが、ある日、いきなりやって来て「花音のことお願いします」と言われてしまいました。
私もちょうど出かけるところだったのですが…、頼ってくれたのかなと思えば、何も言えませんでした。
ところが、預かって4時間が過ぎても雪乃さんが戻ってくることなく…。
息子も仕事中なので連絡をするわけにもいかず…。
こんな時間まで娘を置いて何をしているのか、私は心配でたまりませんでした。
結局、雪乃さんが戻って来たのは、夜の9時近くになってから。
何があったのか教えてと言っても、「なんでそんなこと言わないといけないんですか？」と…。
一体、うちのお嫁さんに何が起きているのでしょうか…？
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)
お嫁さんの雪乃さんが何を考えているのかがわかりません…。
ふだんはほとんど連絡がないのですが、ある日、いきなりやって来て「花音のことお願いします」と言われてしまいました。
私もちょうど出かけるところだったのですが…、頼ってくれたのかなと思えば、何も言えませんでした。
ところが、預かって4時間が過ぎても雪乃さんが戻ってくることなく…。
息子も仕事中なので連絡をするわけにもいかず…。
結局、雪乃さんが戻って来たのは、夜の9時近くになってから。
何があったのか教えてと言っても、「なんでそんなこと言わないといけないんですか？」と…。
一体、うちのお嫁さんに何が起きているのでしょうか…？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)