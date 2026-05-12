安田成美、娘からの“母の日ギフト”披露 「胸もいっぱいお腹もいっぱい」手料理＆花束に反響 夫はとんねるず・木梨憲武
とんねるず・木梨憲武の妻で俳優の安田成美が11日、自身のインスタグラムを更新。娘から贈られた“母の日ギフト”を披露した。
【写真】「胸もいっぱいお腹もいっぱい」娘からの手料理や花束を披露した安田成美
安田は「母の日 娘からのお花とメッセージとタコスと焼き林檎」と書き出し、淡いピンク色のバラの花束や、娘が用意したという手料理の写真を投稿。「嬉しくて美味しくて胸もいっぱいお腹もいっぱい、いっぱいありがと！」と感謝をつづった。
投稿では、色鮮やかなタコスやサラダ、アボカドディップ、デザートの焼きリンゴなど、食卓の様子も公開。花束のそばにはメッセージカードも添えられ、温かな“母の日”のひとときが伝わる内容となっている。
この投稿にファンからは「娘さん、お料理もお菓子もお上手…！」「胸いっぱい、幸せいっぱいですね」「娘さんの優しい『手』が届けた愛が、成美さんの心に一番のご馳走として届いたのですね」「焼き林檎のアイスクリーム乗せ美味しそう」「愛と笑顔あふれる時間、最高ですね」といった声が寄せられている。
【写真】「胸もいっぱいお腹もいっぱい」娘からの手料理や花束を披露した安田成美
安田は「母の日 娘からのお花とメッセージとタコスと焼き林檎」と書き出し、淡いピンク色のバラの花束や、娘が用意したという手料理の写真を投稿。「嬉しくて美味しくて胸もいっぱいお腹もいっぱい、いっぱいありがと！」と感謝をつづった。
投稿では、色鮮やかなタコスやサラダ、アボカドディップ、デザートの焼きリンゴなど、食卓の様子も公開。花束のそばにはメッセージカードも添えられ、温かな“母の日”のひとときが伝わる内容となっている。
この投稿にファンからは「娘さん、お料理もお菓子もお上手…！」「胸いっぱい、幸せいっぱいですね」「娘さんの優しい『手』が届けた愛が、成美さんの心に一番のご馳走として届いたのですね」「焼き林檎のアイスクリーム乗せ美味しそう」「愛と笑顔あふれる時間、最高ですね」といった声が寄せられている。