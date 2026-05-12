浜崎あゆみ、銀座に開店した「父上のお店」を祝福 “激レア”なプライベート感満載ショット「オトン若過ぎひん?!」
歌手の浜崎あゆみ（47）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「父上のお店」と書き出し、銀座にオープンしたラグジュアリーな店でのプライベート感あふれる写真を公開した。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
浜崎は「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン@hirakawaguchi_ginza て事で娘はひと足にプレオープンへ」とつづり、プレオープンに駆けつけた際の様子をアップ。普段の華やかなステージ衣装とは一変、襟付きのトップスにメガネを合わせたカジュアルな装いでリラックスした表情を見せており、あわせて提供された洗練された料理も披露している。
続けて「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心 ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね 皆様に愛されるお店になりますように 娘も本格的にツアー再始動へ向けて戦いの日々スタートします」と温かいエールを送り、自身も気を引き締める前向きな決意を記していた。
この投稿に、コメント欄には「リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「素敵なお店」「お父様のお店おめでとうございます。銀座だ〜 高級ですね」「実のお父様!?渋くてダンディな感じ」「オトン若過ぎひん?!」「オフ感かわいすぎ、1番好きかも」などの反響が集まっている。
【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ
浜崎は「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープン@hirakawaguchi_ginza て事で娘はひと足にプレオープンへ」とつづり、プレオープンに駆けつけた際の様子をアップ。普段の華やかなステージ衣装とは一変、襟付きのトップスにメガネを合わせたカジュアルな装いでリラックスした表情を見せており、あわせて提供された洗練された料理も披露している。
この投稿に、コメント欄には「リラックスしてるあゆちゃんかわいすぎ」「素敵なお店」「お父様のお店おめでとうございます。銀座だ〜 高級ですね」「実のお父様!?渋くてダンディな感じ」「オトン若過ぎひん?!」「オフ感かわいすぎ、1番好きかも」などの反響が集まっている。