きょうは広く晴れますが、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方は広く晴れるも所々で雨 雷や急な強い雨に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で26℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/12 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが晴れ間が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。この時間の気温は24.6℃です。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。大気の状態が不安定になり、岐阜県や三重県を中心に所々で雨が降る見込みです。雷や急な強い雨にはご注意ください。



最高気温は名古屋や岐阜で26℃、高山では25℃の予想で、汗ばむ陽気になるでしょう。津や尾鷲は23℃の予想です。

この先の天気は？

【週間予報】

この先の一週間は、おおむね晴れるでしょう。木曜日ごろまでは大気の不安定な状態が続き、所々で雨が降る予想です。



日曜日以降は、岐阜などで最高気温が30℃以上の真夏日になる日があるでしょう。その他の地域でも、季節先取りの暑さになる見込みです。



こまめな休息や水分補給など、熱中症予防を心がけましょう。