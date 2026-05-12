キャブスがホームでピストンズに連勝…2勝2敗のタイに、ミッチェルが43得点の活躍

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　5月12日（現地時間11日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、クリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでデトロイト・ピストンズとの第4戦に臨んだ。


　キャブスは第1クォーター開始2分44秒からジェームズ・ハーデンが1人で8－0のランを見せると、ジャレット・アレンやエバン・モーブリーも加点。一時11点のリードを奪ったものの、ピストンズの反撃に遭い、21－24で最初の12分間を終えた。


　続く第2クォーターは1ケタ点差で推移する拮抗した展開。サム・メリルやデニス・シュルーダーといったベンチメンバーも得点を重ね、52－56でハーフタイムを迎えた。


　後半は第3クォーター開始からドノバン・ミッチェル、アレン、ハーデンが連続得点を挙げ、22－0のビッグラン。試合をひっくり返すと、その後は相手にリードを許すことなく、112－103で勝利を収めた。


　敵地で2連敗を喫したキャブスだが、ホームで2連勝を達成。ミッチェルが43得点と爆発したほか、ハーデンが24得点11アシスト3スティール、モーブリーが17得点8リバウンド5アシスト5ブロック3スティールを記録した。


　なお、両チームによる第5戦は14日（同13日）、ピストンズ本拠地のリトル・シーザーズ・アリーナで開催される。


■試合結果

クリーブランド・キャバリアーズ 112－103 デトロイト・ピストンズ

CLE｜21｜31｜38｜22｜＝112

DET｜24｜32｜21｜26｜＝103



【動画】キャブスが第2クォーター終盤から第3クォーターにかけてビッグラン