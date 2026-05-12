開催：2026.5.12

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 1 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が12日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

2回表、8番 ドミニク・カンゾーン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 HOU 0-1 SEA、9番 コール・ヤング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 HOU 0-2 SEA

3回表、2番 フリオ・ロドリゲス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 HOU 0-3 SEA

5回裏、3番 イサク・パレデス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-3 SEA

試合は1対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで2勝3敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝3敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-12 11:46:12 更新