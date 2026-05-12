２０２３年、山形県鶴岡市の山形自動車道のトンネル内で乗用車２台が正面衝突し３人が死亡、２人が大けがをした事故について、山形地検がきょう、事故現場付近で実況見分を行っていることが関係者への取材でわかりました。

これを受けて、山形自動車道の湯殿山インターチェンジから庄内あさひインターチェンジの間が、きょう午前９時半から午後５時半まで全面通行止めとなっています。

■3 人が死亡した事故

この事故は、２０２３年５月、鶴岡市の山形自動車道・田麦俣（たむぎまた）トンネルで発生したもので、乗用車２台が衝突し３人が死亡、２人が大けがをしました。

事故を起こしたとして、乗用車の運転手・仙台市の会社員の男が過失運転傷害の罪で起訴されていて、去年５月に初公判が始まっています。

■対向車線にはみ出し...

起訴状などによりますと、男は、乗用車を運転中、前方や左右をよく見ず対向車線にはみ出し、乗用車に正面衝突。

対向車に乗っていた当時７３歳の女性と、男の車に乗っていた当時１歳の息子と２４歳の妻の３人を死亡させたほか、対向車を運転していた男性に大けがを負わせたとされています。

■初公判で「当時の記憶がない」

去年５月、山形地方裁判所鶴岡支部で開かれた初公判で男は、裁判官から起訴内容について聞かれると「間違いございませんが、当時の記憶がない」と起訴内容の一部を否認していました。

次回の裁判は来月予定されています。

関係者によりますと、きょうは事故があった現場付近で山形地検による実況見分が行われていて、これを受け、山形自動車道の湯殿山インターチェンジから庄内あさひインターチェンジの間が、きょう午前９時半から午後５時半まで全面通行止めとなっています。

う回路は国道１１２号です。この道を通る場合はご注意ください。