愛犬がやけに静かだなと思ったら…！思わず二度見する衝撃的な姿に「逃げて！」「シュールすぎる」
【写真を見る】「完全に食べられてる（笑）」思わず二度見する愛犬の姿
愛犬がやけに静かだなと思って、ふと振り返ってみると…そこには衝撃的な
光景が…！
そんな1枚の写真が、Xで話題になりました。
今回ご紹介するのは、柴犬・ももちゃんの日常。
飼い主さんが目にした、思わず二度見してしまうその姿とは？
■恐竜のぬいぐるみで遊ぶももちゃん
話題になったのは、柴犬もも（@momonosekaiii）さんの投稿です。
というコメントとともに投稿されたのは、大きな恐竜のぬいぐるみの口にももちゃんが頭を突っ込み、まるで食べられているかのような写真。
ももちゃんの後ろ姿だけが見えているのも絶妙で、「何が起きてるの！？」とツッコミたくなるような1枚です。
その姿に「おもしろい！」「どうしてそうなった！？」「逃げて！」といったコメントが寄せられ、15万いいねの反響がありました。
飼い主さんは今回の投稿について、
「たくさんの方に笑っていただきました。コメントやいいねが多く驚いています」と振り返ります。
■勝者はももちゃん…！？
この写真の状況について、飼い主さんにお話を伺いました。
この恐竜は、娘さんの部屋に置いてあったぬいぐるみとのこと。
「はじめはももがひとりで遊んでいたのですが、ブンブンと振り回していたのがストップしたため振り返るとこの写真のまま固まっていました」
「当然ながら、恐竜に食べられていたのではないのですが、角度的に頭から丸飲みされているように見えたので写真を撮りました！笑」
と教えてくれました。
大きな恐竜を振り回していたのは、ももちゃんだったんですね！
さらにこの後、「妙に静かだと思ったら反撃に出てて泣く」というコメントとともに投稿された写真には、お腹から綿が飛び出し、力尽きたように横たわる恐竜の姿が…。
こちらも思わず笑ってしまう1枚です。
どうやら本当の勝者は、ももちゃんだったようです。
ももちゃんは、新しく見るぬいぐるみに興味を示して遊ぶことが多いそう。
恐竜はももちゃんのお気に入りなのか尋ねてみると、
「この恐竜は大きすぎたらしくもう飽きてしまいました…」
とのことでした。
どうやら、ももちゃんには少し大きすぎる相手だったようですね。
また、この時の様子を見た飼い主さんは、
「とても面白かったです。時々、思いもしないことをやってくれる柴犬は本当に可愛いです」
と話します。
■柴犬ももちゃんの日常
Xには、飼い主さんに甘えるももちゃんの姿や、日々のお散歩の様子など微笑ましい日常が投稿されています。
季節の花に囲まれたお散歩の風景は、見ているだけで癒されます。
そんな愛嬌たっぷりのももちゃんですが、ちょっとシュールな一面もあり、以前もXで話題になりました。
「朝の5時から朝食を待たれても…」という投稿では、まるで人間のように、うつむき加減でダイニングチェアに座るももちゃんの姿が話題になりました。
早朝の朝ごはん待ちが日課というももちゃん。
何とも言えないその背中に、思わずクスッとしてしまう1枚でした。
さらに、「たまにとんでもない場所から犬生えてる」という投稿では、ミネラルウォーターの段ボールの中にすっぽり収まるももちゃんの姿に反響がありました。
「入っている」というよりは「生えてる」といったその様子に、多くの人が思わず笑ってしまったようです。
予想外の行動で笑わせてくれたり、どこか人間らしい仕草を見せてくれたり…。
かわいさとおもしろさを兼ね備えたももちゃんの日常に、これからもたくさんの人が癒やされそうです。
次はどんな姿を見せてくれるのか、今後の投稿にも注目したくなりますね。
気になる方はぜひ、柴犬もも（@momonosekaiii）さんのXをチェックしてみてください！
文＝早川みどり