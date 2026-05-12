高気圧に覆われている影響で、山形県内は晴れや曇りとなっています。きょうは日中の最高気温が山形で２６度まで上がる見込みです。

【写真を見る】山形で最高気温26度の見込み 県内高気圧に覆われ晴れや曇り 庄内では田植えシーズンを迎える（山形）

午前９時ごろの酒田市です。

今、庄内では田植えのシーズンを迎え、作業が本格化しています。鳥海山を望むこちらの水田では、田植え機を使い、稲の苗を次々と植え付けていました。

山形地方気象台によりますと、東北地方は高気圧に覆われています。この影響で県内は晴れや曇りとなっています。

午前１０時時点での気温は、酒田で２３．２度。鶴岡で２２．８度。庄内町狩川で２２．２度などとなっています。

県内このあとは晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により、雨や雷雨の所がある見込みです。

日中の最高気温は、山形で２６度。米沢で２５度。新庄で２４度。酒田で２３度の見込みです。

あすは高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨の所が多くなる見込みです。