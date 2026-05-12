「魅力的な話だ」イングランド古豪が日本人MFに２年契約を提示か！地元メディアは所属するサムライ戦士の退団可能性を報道「代役とするのは理に適っている」
リーズは守田英正の獲得を狙っていない。そう地元で報じられた一方で、守田が現在所属するスポルティングの地元ポルトガルでは、リーズがオファーを出したとの報道だ。
『A Bola』の報道としてリーズ専門サイト『MOT Leeds News』が伝えたところによると、リーズは守田に１年の延長オプションつきとなる２年契約を提示したという。
リーズは昨年夏も守田の獲得が騒がれたが実現せず。だが、この夏は契約満了でフリーとなるだけに、以前から動向が注目されていた。
先日、ポルトガルでは「原則的に決まっている」との報道が浮上。しかし、リーズ地元メディアは、クラブ関係者が「ナンセンス」と、獲得に否定的だと伝えている。
だが、再びのオファーをめぐる報道に、MOT Leeds Newsは「正式に将来が明確になるまで、モリタの名前が見出しを飾り続けるのは確かだろう。リーズにとって魅力的な話だ」と報じた。
そのうえで、同メディアは「リーズがモリタ獲得を本当に進めているなら、移籍市場に向けたアプローチを再検討する必要がある」と、守田は最優先の目標ではないはずとの見解を示している。
「昨夏、リーズはドミニク・キャルバート＝ルーウィンとルーカス・ヌメチャに賭けて幸運だったのは確かだ。だが、毎年同じことが起きるのを期待することはできない」
「リーズはすでに中盤で多くのタレントを抱えている。ほかのポジションを強化するためにリソースを割くほうが確実に良いだろう。新たな９番の獲得や守備強化が、来季のプレミアリーグでさらに進歩する助けとなるのは疑いないだろう」
ただ、リーズはダニエル・ファルケ監督の下で今季出場機会が減った田中碧も去就が取りざたされている。MOT Leeds Newsは「ファルケがモリタ獲得を考える理由があるとしたら、アオ・タナカが夏に退団した場合だけだ」と報じた。
「両者は似たタイプで、（守田を）代役とするのは理に適っているだろう」
リーズは守田の獲得に動いているのか。田中は残留するのか。進展から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
『A Bola』の報道としてリーズ専門サイト『MOT Leeds News』が伝えたところによると、リーズは守田に１年の延長オプションつきとなる２年契約を提示したという。
リーズは昨年夏も守田の獲得が騒がれたが実現せず。だが、この夏は契約満了でフリーとなるだけに、以前から動向が注目されていた。
だが、再びのオファーをめぐる報道に、MOT Leeds Newsは「正式に将来が明確になるまで、モリタの名前が見出しを飾り続けるのは確かだろう。リーズにとって魅力的な話だ」と報じた。
そのうえで、同メディアは「リーズがモリタ獲得を本当に進めているなら、移籍市場に向けたアプローチを再検討する必要がある」と、守田は最優先の目標ではないはずとの見解を示している。
「昨夏、リーズはドミニク・キャルバート＝ルーウィンとルーカス・ヌメチャに賭けて幸運だったのは確かだ。だが、毎年同じことが起きるのを期待することはできない」
「リーズはすでに中盤で多くのタレントを抱えている。ほかのポジションを強化するためにリソースを割くほうが確実に良いだろう。新たな９番の獲得や守備強化が、来季のプレミアリーグでさらに進歩する助けとなるのは疑いないだろう」
ただ、リーズはダニエル・ファルケ監督の下で今季出場機会が減った田中碧も去就が取りざたされている。MOT Leeds Newsは「ファルケがモリタ獲得を考える理由があるとしたら、アオ・タナカが夏に退団した場合だけだ」と報じた。
「両者は似たタイプで、（守田を）代役とするのは理に適っているだろう」
リーズは守田の獲得に動いているのか。田中は残留するのか。進展から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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