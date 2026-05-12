Stray Kidsフィリックスが銀髪お団子ヘア＆モノトーンコーデで夕暮れのパリに佇む姿に「完璧」「かっこよすぎる」「美！美！美！」の声

【写真】LOUIS VUITTONを纏い、パリに溶け込むStray Kidsフィリックス【動画】ゴンチャCM撮影のビハインド

Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。フランス・パリの街に佇む思い出ショットを公開した。

■Stray Kidsフィリックス、夕暮れのパリに立つ思い出ショット公開

フィリックスは「Memories（思い出）」とキャプションに記し、過去にパリで過ごした際の写真を11枚公開。シルバーヘアをひとつに縛り、美しいうなじを見せている。纏っているのはアンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）で、白シャツにネクタイ、レザーシャツ、そしてタイトなラインのブラックパンツというシックなコーディネートでパリの街に溶け込んだ。

夕暮れ時、伝統を感じさせる街並みをバックに歩いていくフィリックス。横を見やるショットでは、美しい横顔のラインが浮かび上がる（5枚目）。そして美しいサンセットの向こう側には、うっすらとエッフェル塔が（6枚目）。フィリックスはクールにシルバーフレームのメガネをかけて、圧倒的な美しさを放った。

SNSでは「パリが似合いすぎ」「完璧なナムジャ」「かっこいい…」「パリとピリかっこよすぎる」「美！美！美！」など、反響が起こっている。

■Stray Kidsフィリックスが微笑む、ゴンチャCMビハインド

なおフィリックスがグローバルアンバサダーを務めるGong cha（ゴンチャ）のYouTubeでは、CM撮影の裏側を公開。ブロンドロングヘアのフィリックスが、鍵盤を操ったり音楽を楽しむ姿が捉えられている。