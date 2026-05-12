　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比450円高の6万2920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2805.44円に対しては114.56円高。出来高は1万6051枚となっている。

　TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比6.33ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62920　　　　　+450　　　 16051
日経225mini 　　　　　　 62920　　　　　+445　　　323210
TOPIX先物 　　　　　　　　3872　　　　 +25.5　　　 29889
JPX日経400先物　　　　　 35390　　　　　+285　　　　2478
グロース指数先物　　　　　 808　　　　　 -21　　　　3822
東証REIT指数先物　　　　　1842　　　　　 -13　　　　　33

株探ニュース