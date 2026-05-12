日経225先物：12日正午＝450円高、6万2920円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比450円高の6万2920円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2805.44円に対しては114.56円高。出来高は1万6051枚となっている。
TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比6.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62920 +450 16051
日経225mini 62920 +445 323210
TOPIX先物 3872 +25.5 29889
JPX日経400先物 35390 +285 2478
グロース指数先物 808 -21 3822
東証REIT指数先物 1842 -13 33
株探ニュース
TOPIX先物期近は3872ポイントと前日比25.5ポイント高、現物終値比6.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62920 +450 16051
日経225mini 62920 +445 323210
TOPIX先物 3872 +25.5 29889
JPX日経400先物 35390 +285 2478
グロース指数先物 808 -21 3822
東証REIT指数先物 1842 -13 33
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