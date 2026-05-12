『装甲騎兵ボトムズ』15年ぶり新作、11月20日劇場公開 全2部作で映像＆場面カット解禁！新たなスコープドッグ登場
アニメ『装甲騎兵ボトムズ』シリーズの15年ぶりとなる完全新作映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』が、全2部作で制作され、第1部が11月20日に劇場公開されることが発表された。あわせて追加スタッフ情報、特報映像、ティザービジュアル、場面カットが解禁された。
【動画】意味深な魔女＆新たなスコープドッグ登場！『装甲騎兵ボトムズ』新作映像
解禁された特報映像では、最新のアニメ映像が使用されており、戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映る”魔女”の姿を見ることができる。また、同時に解禁されたティザービジュアルには、新たなスコープドッグが描かれている。
追加スタッフは『装甲騎兵ボトムズ』原作・監督の高橋良輔が監修として参加し、メカニカルデザインを『銀河英雄伝説 DIE NEUE THESE』等のメカデザインを担当する常木志伸と、漫画『装甲騎兵ボトムズ AT Stories』の作画も担当していた曽野由大が務める。さらに、音楽は数々の作品で押井守とタッグを組んできた川井憲次が担当する。
『装甲騎兵ボトムズ』は、アストラギウス銀河を舞台に戦闘と陰謀が渦巻く中、自身の出生の謎を追い、戦いと逃亡を続ける主人公を描いた物語。作中に登場する二足歩行型の人型兵器アーマードトルーパーを、搭乗する兵士たちは、生存率が極めて低いロボット兵器であることから、「最低の野郎ども」という意味で「ボトムズ」と呼び、底辺を表すbottomsにかけて揶揄するなど、ロボットを徹底的に「消耗品」「兵器」として描く、サンライズ制作によるリアル・ロボットアニメ作品となっている。
1983〜84年にテレビシリーズが放送されてから、OVA、外伝、劇場版、イベント上映、書籍化など様々な展開が行われており、今回の完全新作は、サンライズ50周年記念作品として制作され、監督は押井守、アニメーション制作はサンライズ、制作協力はProduction I.Gが担当する。
■監督：押井守コメント
最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。
■原作・監修：高橋良輔コメント
映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回『ボトムズ』をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。
【動画】意味深な魔女＆新たなスコープドッグ登場！『装甲騎兵ボトムズ』新作映像
解禁された特報映像では、最新のアニメ映像が使用されており、戦火を駆けるスコープドッグと、意味深に映る”魔女”の姿を見ることができる。また、同時に解禁されたティザービジュアルには、新たなスコープドッグが描かれている。
『装甲騎兵ボトムズ』は、アストラギウス銀河を舞台に戦闘と陰謀が渦巻く中、自身の出生の謎を追い、戦いと逃亡を続ける主人公を描いた物語。作中に登場する二足歩行型の人型兵器アーマードトルーパーを、搭乗する兵士たちは、生存率が極めて低いロボット兵器であることから、「最低の野郎ども」という意味で「ボトムズ」と呼び、底辺を表すbottomsにかけて揶揄するなど、ロボットを徹底的に「消耗品」「兵器」として描く、サンライズ制作によるリアル・ロボットアニメ作品となっている。
1983〜84年にテレビシリーズが放送されてから、OVA、外伝、劇場版、イベント上映、書籍化など様々な展開が行われており、今回の完全新作は、サンライズ50周年記念作品として制作され、監督は押井守、アニメーション制作はサンライズ、制作協力はProduction I.Gが担当する。
■監督：押井守コメント
最初のボトムズの大ファンでした。いつかボトムズみたいなものをやってみたいという、私の憧れの作品。ボトムズに立喰い蕎麦を出したりするんじゃないかと疑っている人もいるかもしれませんが、真面目にやってます。真面目に戦争アクションを作っています。
■原作・監修：高橋良輔コメント
映画には監督特有の“タッチ”というものがあって、私自身、“押井タッチ”のファンなんです。今回『ボトムズ』をやってもらうなかで、映像作家 押井守の演出“タッチ”が発揮されることを楽しみにしています。
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