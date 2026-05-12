重岡大毅、役の存在をノートに書き込み役作り 『5秒で完全犯罪を生成する方法』キービジュアル＆追加キャスト解禁
7人組グループ・WEST.の重岡大毅が主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）のキービジュアルと追加キャストが解禁された。
【動画】役作りや作品への思いを語る重岡大毅＆原菜乃華＆田中みな実
同作品は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。「お兄ちゃん……どうしよう」。主人公・初海航（重岡）の携帯に、妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかってきた。幸来の元へ駆けつけると、そこには妹の部活の顧問の教師の遺体が。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロントを打ち込んだが、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。
解禁されたキービジュアルには、真剣な眼差しで決意を感じさせる重岡と不安げな様子の原がPC画面を見つめる様子が捉えられている。謎の女・七希（田中みな実）の姿もPCのウィンドウ枠に収められており、2人とどう関わっていくのだろうか。また、プロンプト枠には“完全犯罪を成立させる方法を教えてください”と打ち込まれ、その手順が薄っすらと浮かびあがっている。
そして、今回新たに発表された出演者は石丸幹二、伊藤歩、黒田大輔、森岡龍、九十九黄助。
石丸が演じるのは、初海兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希が自身の使用する生成AIのプロンプトとして設定しているモリアーティ。石丸は「台本を読んだ時、背筋にゾクっと冷たいものが走った。ごく普通の生活の中に潜む、願望、欲。そこに人間の知性を凌ぐものが忍び込んできたら」と同作品で描かれている題材についての感想を明かし、「近藤（亮太）監督は、リアルさをさらに増すべく、さまざまな手法を使って撮影されていた。どのような映像になっているのか、完成が待ち遠しい」と期待を膨らませる。
伊藤は、航と幸来が完全犯罪を目論む殺人事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵を演じており、「一堂は、映画『ファーゴ』を観て刑事を志したとお聞きし、その背景に想像力を掻き立てられました」と振り返り、「いわゆる“ヒーロー的な刑事”ではありませんが、静かな善性と鋭さが共存し、『人を信じたい』という思いがあるからこそ、人間の機微、特に加害者の違和感や歪みを敏感に感じる、内側では自分の信念を曲げない強さを持った人物です」と役柄についてコメントを寄せた。
さらに、重岡、原、田中のインタビューと撮影時のメイキング映像を収めたスペシャル動画も到着。重岡は役作りについて、「完全犯罪、航にとっての妹の存在とかをめっちゃ考えて、ノート一冊にめっちゃ書き込みました。いろんな選択肢がある中で迷いながら、この作品中は生きていたかなと思います」と明かす。
原は「ずっと追い詰められているしんどい役柄でしたが、キャストの皆さんにすごく救われていたなと思います」と撮影を振り返った。田中は「謎の多い役なので演じ方次第で、いかようにもなる」と自らの役柄を分析。シリアスな作品ながらも、和気あいあいとした現場の様子も収められている。
観客に向けて重岡は「生成AIとの向き合い方は今の人類のテーマ。そこに真正面から向き合った作品だと思うので、観ていただくと考えるきっかけになると思います」と作品へ込めた真摯な思いを語った。
【動画】役作りや作品への思いを語る重岡大毅＆原菜乃華＆田中みな実
同作品は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。「お兄ちゃん……どうしよう」。主人公・初海航（重岡）の携帯に、妹・幸来（原菜乃華）から突然電話がかかってきた。幸来の元へ駆けつけると、そこには妹の部活の顧問の教師の遺体が。生成AIに「完全犯罪を成立させる方法を教えてください」とプロントを打ち込んだが、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。
そして、今回新たに発表された出演者は石丸幹二、伊藤歩、黒田大輔、森岡龍、九十九黄助。
石丸が演じるのは、初海兄妹の前に突如現れ、完全犯罪を成立させるための鍵を握る人気俳優・七希が自身の使用する生成AIのプロンプトとして設定しているモリアーティ。石丸は「台本を読んだ時、背筋にゾクっと冷たいものが走った。ごく普通の生活の中に潜む、願望、欲。そこに人間の知性を凌ぐものが忍び込んできたら」と同作品で描かれている題材についての感想を明かし、「近藤（亮太）監督は、リアルさをさらに増すべく、さまざまな手法を使って撮影されていた。どのような映像になっているのか、完成が待ち遠しい」と期待を膨らませる。
伊藤は、航と幸来が完全犯罪を目論む殺人事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵を演じており、「一堂は、映画『ファーゴ』を観て刑事を志したとお聞きし、その背景に想像力を掻き立てられました」と振り返り、「いわゆる“ヒーロー的な刑事”ではありませんが、静かな善性と鋭さが共存し、『人を信じたい』という思いがあるからこそ、人間の機微、特に加害者の違和感や歪みを敏感に感じる、内側では自分の信念を曲げない強さを持った人物です」と役柄についてコメントを寄せた。
さらに、重岡、原、田中のインタビューと撮影時のメイキング映像を収めたスペシャル動画も到着。重岡は役作りについて、「完全犯罪、航にとっての妹の存在とかをめっちゃ考えて、ノート一冊にめっちゃ書き込みました。いろんな選択肢がある中で迷いながら、この作品中は生きていたかなと思います」と明かす。
原は「ずっと追い詰められているしんどい役柄でしたが、キャストの皆さんにすごく救われていたなと思います」と撮影を振り返った。田中は「謎の多い役なので演じ方次第で、いかようにもなる」と自らの役柄を分析。シリアスな作品ながらも、和気あいあいとした現場の様子も収められている。
観客に向けて重岡は「生成AIとの向き合い方は今の人類のテーマ。そこに真正面から向き合った作品だと思うので、観ていただくと考えるきっかけになると思います」と作品へ込めた真摯な思いを語った。