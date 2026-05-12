『なんでも鑑定団』「いらないから捨ててください」木彫りの像が巨匠作？→“ド級値”の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう12日放送回では、近代彫刻の巨匠作に“ド級値”が飛び出す。
【動画】有名な彫刻家の作か？「いらないから捨ててください」と言われた木彫り像
“お宝”は高さ7.5センチの小さな木彫りの鬼。25年程前、学生寮の管理をしていた依頼者の父が、寮母さんの引越しの手伝いをした際、「田中先生 鬼」と書かれたプラスチック製のケースを発見した。
寮母さんに聞くと「いらないから捨てて下さい。ほしいならあげます」と言われた。改めて見ると彫刻があまりに素晴らしいのでビックリ。「タナカ」と書いて別の読み方をする有名な彫刻家の作品かもしれないのでハッキリさせたいということだが、果たして鑑定の結果は。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】さとう珠緒
【出張鑑定】スポーツグッズ鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】ケンドーコバヤシ
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師）
荒川豊（「MINT LAB TOKYO」副館長）
泉高志（「闘道館」館長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
【動画】有名な彫刻家の作か？「いらないから捨ててください」と言われた木彫り像
“お宝”は高さ7.5センチの小さな木彫りの鬼。25年程前、学生寮の管理をしていた依頼者の父が、寮母さんの引越しの手伝いをした際、「田中先生 鬼」と書かれたプラスチック製のケースを発見した。
寮母さんに聞くと「いらないから捨てて下さい。ほしいならあげます」と言われた。改めて見ると彫刻があまりに素晴らしいのでビックリ。「タナカ」と書いて別の読み方をする有名な彫刻家の作品かもしれないのでハッキリさせたいということだが、果たして鑑定の結果は。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】さとう珠緒
【出張鑑定】スポーツグッズ鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張ゲストコメンテーター】ケンドーコバヤシ
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師）
荒川豊（「MINT LAB TOKYO」副館長）
泉高志（「闘道館」館長）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）