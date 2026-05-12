EXILE TAKAHIRO、ATSUSHIの影響で柄好きに「相方に引っ張られて（笑）」
EXILE TAKAHIROが12日、都内で行われた「ワークマン ZERO STAGEファンウェア新CM発表会」に橘ケンチ、EXILE TETSUYAとともに登場した。TAKAHIROが、ATSUSHIの影響で好きになったものを明かした。
【写真】涼し気だけどかっこい…！それぞれの着こなしでファンウェアを披露したTETSUYA＆橘ケンチ＆TAKAHIRO
「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。このたび、同ブランドのファンウェアの新テレビCMを22日より放送することが決定した。
TAKAHIROは「EXILEは結構暑苦しいイメージがあると思うんですけど（笑）、今回は涼しげでクールなCMに仕上がったなとうれしく思っています」とにっこり。
イベントでは、メンバーが考えたファンウェアを使ったコーディネートをマネキンに着せて発表することに。TAKAHIROは上下柄のセットアップにファンウェアを羽織ったスタイルを選び「アウトドアだったり、お祭りだったり、カジュアルなスタイリングにも違和感なく溶け込んでくれる」とポイントを紹介。
MCから、普段から柄ものをよく選ぶのかと問われると、TAKAHIROは「結構好きですね。僕の相方というか、ATSUSHIさんが柄シャツのイメージがありますけど、それに引っ張られて柄好きになりました」と笑顔で明かしていた。
【写真】涼し気だけどかっこい…！それぞれの着こなしでファンウェアを披露したTETSUYA＆橘ケンチ＆TAKAHIRO
「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。このたび、同ブランドのファンウェアの新テレビCMを22日より放送することが決定した。
イベントでは、メンバーが考えたファンウェアを使ったコーディネートをマネキンに着せて発表することに。TAKAHIROは上下柄のセットアップにファンウェアを羽織ったスタイルを選び「アウトドアだったり、お祭りだったり、カジュアルなスタイリングにも違和感なく溶け込んでくれる」とポイントを紹介。
MCから、普段から柄ものをよく選ぶのかと問われると、TAKAHIROは「結構好きですね。僕の相方というか、ATSUSHIさんが柄シャツのイメージがありますけど、それに引っ張られて柄好きになりました」と笑顔で明かしていた。