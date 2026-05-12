「きばって行くが〜！」乃木坂46瀬戸口心月、加入から1年で東京ドーム「胸を張ってパフォーマンスしたい」【インタビュー】
アイドルグループ・乃木坂46の瀬戸口心月（20）が、ファッション誌『ViVi』として史上初となる「ビューティーアンバサダー」に就任した。グループ加入から2年目を迎えた瀬戸口。この大役に抜てきされた喜びや、乃木坂46内の“美容番長”について、そしてグループに加入してから1年を経て芽生えた気持ちの変化とアイドルとしての決意など、瀬戸口の現在地に迫る。
【動画】乃木坂46・瀬戸口心月、直撃インタビュー！
――まずは、今回の「ViViビューティーアンバサダー」就任について、最初にお話を聞いた時の感想から教えてください。
【瀬戸口】乃木坂46に加入してから2年目になって、美容についてもっと詳しく知りたいなと思っていた時期だったので、このお話をいただけて、そういう機会があるのがすごくうれしかったですし、ワクワクしました！
――メンバーや同期の皆さんには報告されましたか？
【瀬戸口】まだ秘密ということだったので事前に言ってなかったんです（笑）。そしたらニュースが出ていて、たくさん「おめでとう」って言ってくれました。
――ニュースが出た時に皆さんも一緒に知ったんですね。そんな同期の間で美容について話すことはあるのでしょうか。
【瀬戸口】話しますね。自分たちの美容も話したりはするんですけど、先輩方の美しさについて「すごいよね」「どうやって近づけるんだろうね」と語ったりします。
――先輩方の中で、瀬戸口さんが一番だと思う「乃木坂46の美容番長」は誰でしょうか。
【瀬戸口】毎回これを聞かれると、違う先輩を挙げているぐらい、先輩方はみんな美容番長で全員参考にしたいんですけど…。今は、梅澤美波さんがもうすぐご卒業されるので、梅澤さんの美容を今のうちにお聞きして、吸収したいなと思っています！美容以外でも、私たち6期生に行動で見せてくれて。梅澤さんに学んだことを、何年経ってもできるように、ずっと忘れないでいたいなと思います。
――先輩ではなく同期の中で、一番美容に詳しかったり、美容が好きだったりするメンバーは誰ですか。
【瀬戸口】森平麗心ちゃんがメイク好きで、レッスンやリハーサルでも「気分が上がるから」と言ってメイクや髪も完璧に巻いたりして、いつもかわいくしていてすごいなと思います。
――同期の間で最近流行っているメイクやヘアスタイルはありますか。
【瀬戸口】個人的に私の中で流行っているのは、ピンクのチークです！それを同期に言ってたら、川端晃菜ちゃんが「今日もチークいい感じだね！」って褒めてくれました（笑）。
――ご自身でもピンクが似合うと思いますか。
【瀬戸口】今まで本当にピンクを使ってこなかったんですけど、最近メイクさんにピンクをのせていただくことが多くて、意外とピンク好きかもって思ってきて。昔は絶対に自分でピンクはのせなかったんですけど、最近のせるようになりました。今は挑戦する機会がたくさんあるし、たくさんいろんな私を見てほしいので、これからも挑戦していきたいなと思っています！
――乃木坂46に加入してから、改めて美容について気をつけるようになったことや、毎日していることはありますか。
【瀬戸口】乃木坂46に加入してからは毎日欠かさず、365日パックをするようになりました！保湿を気をつけているのと、あとは日焼けしないように対策をするようになりました。
――毎日欠かさずですか？
【瀬戸口】最初は「パックやらないと」っていう気持ちで毎日やってたんですけど、今はもうそれがルーティンになって、逆にしないと気持ち悪くて（笑）。
――日焼けについては、高校時代は外に出ることも多かったと思いますが、変化は感じますか？
【瀬戸口】対策し始めて1年間で「だいぶ白くなったね」って言われるようになりました！
――「ViViビューティーアンバサダー」に就任して、さらにこうなりたいという目標はありますか？
【瀬戸口】いつか先輩方のように美しい大人の女性になりたくて。私は6期生の中では大人メンバーなので、同期のビューティ代表として年下の子にビューティ講座を開いたりしたいです（笑）。
――年下に見られがちともお聞きしましたが…。
【瀬戸口】そうなんです！本当に年下に見られがちなので、まずは見た目からお姉さんっぽいメイクも研究して、いつか習得できたらいいなって思っています！
――乃木坂46として加入して1年経ちますが、美容面以外で、この1年での気持ちの変化や成長したと感じることはありますか。
【瀬戸口】1年前に加入した時は、やること全てが新しいことで、不安がたくさんでした。ファンの方も先輩方からも「大丈夫かな？」って見守られているだけだったと思いますし、私たちも見守っていてほしいという気持ちがありました。でも、2年目の今は、見守ってもらうだけじゃなくて、ちゃんと一人のアイドルとして見てほしいって思えるようになりました。
――そんな1年の経験と気持ちの変化を経て、5月に開催される東京ドームでのライブにはどんな意気込みで臨んでいますか？
【瀬戸口】1年前の初披露ライブでは不安がいっぱいで、それが顔にも出ていたと思います。それから1年間、ライブをたくさんさせていただいたり、いろんな経験させていただいたのでもっと自信を持って、ちゃんと“乃木坂46の6期生だ”と胸を張ってパフォーマンスをしたいです。
――楽しみにしています！では最後に、鹿児島県で高校時代にチアをされていたということで、視聴者のみなさんへ美容を頑張るためのエールをお願いします！
【瀬戸口】鹿児島弁ですか!?（笑）
――ぜひ！
【瀬戸口】（ポンポンを持って）一緒にきばって行くが〜！がんば〜！
【動画】乃木坂46・瀬戸口心月、直撃インタビュー！
――まずは、今回の「ViViビューティーアンバサダー」就任について、最初にお話を聞いた時の感想から教えてください。
――メンバーや同期の皆さんには報告されましたか？
【瀬戸口】まだ秘密ということだったので事前に言ってなかったんです（笑）。そしたらニュースが出ていて、たくさん「おめでとう」って言ってくれました。
――ニュースが出た時に皆さんも一緒に知ったんですね。そんな同期の間で美容について話すことはあるのでしょうか。
【瀬戸口】話しますね。自分たちの美容も話したりはするんですけど、先輩方の美しさについて「すごいよね」「どうやって近づけるんだろうね」と語ったりします。
――先輩方の中で、瀬戸口さんが一番だと思う「乃木坂46の美容番長」は誰でしょうか。
【瀬戸口】毎回これを聞かれると、違う先輩を挙げているぐらい、先輩方はみんな美容番長で全員参考にしたいんですけど…。今は、梅澤美波さんがもうすぐご卒業されるので、梅澤さんの美容を今のうちにお聞きして、吸収したいなと思っています！美容以外でも、私たち6期生に行動で見せてくれて。梅澤さんに学んだことを、何年経ってもできるように、ずっと忘れないでいたいなと思います。
――先輩ではなく同期の中で、一番美容に詳しかったり、美容が好きだったりするメンバーは誰ですか。
【瀬戸口】森平麗心ちゃんがメイク好きで、レッスンやリハーサルでも「気分が上がるから」と言ってメイクや髪も完璧に巻いたりして、いつもかわいくしていてすごいなと思います。
――同期の間で最近流行っているメイクやヘアスタイルはありますか。
【瀬戸口】個人的に私の中で流行っているのは、ピンクのチークです！それを同期に言ってたら、川端晃菜ちゃんが「今日もチークいい感じだね！」って褒めてくれました（笑）。
――ご自身でもピンクが似合うと思いますか。
【瀬戸口】今まで本当にピンクを使ってこなかったんですけど、最近メイクさんにピンクをのせていただくことが多くて、意外とピンク好きかもって思ってきて。昔は絶対に自分でピンクはのせなかったんですけど、最近のせるようになりました。今は挑戦する機会がたくさんあるし、たくさんいろんな私を見てほしいので、これからも挑戦していきたいなと思っています！
――乃木坂46に加入してから、改めて美容について気をつけるようになったことや、毎日していることはありますか。
【瀬戸口】乃木坂46に加入してからは毎日欠かさず、365日パックをするようになりました！保湿を気をつけているのと、あとは日焼けしないように対策をするようになりました。
――毎日欠かさずですか？
【瀬戸口】最初は「パックやらないと」っていう気持ちで毎日やってたんですけど、今はもうそれがルーティンになって、逆にしないと気持ち悪くて（笑）。
――日焼けについては、高校時代は外に出ることも多かったと思いますが、変化は感じますか？
【瀬戸口】対策し始めて1年間で「だいぶ白くなったね」って言われるようになりました！
――「ViViビューティーアンバサダー」に就任して、さらにこうなりたいという目標はありますか？
【瀬戸口】いつか先輩方のように美しい大人の女性になりたくて。私は6期生の中では大人メンバーなので、同期のビューティ代表として年下の子にビューティ講座を開いたりしたいです（笑）。
――年下に見られがちともお聞きしましたが…。
【瀬戸口】そうなんです！本当に年下に見られがちなので、まずは見た目からお姉さんっぽいメイクも研究して、いつか習得できたらいいなって思っています！
――乃木坂46として加入して1年経ちますが、美容面以外で、この1年での気持ちの変化や成長したと感じることはありますか。
【瀬戸口】1年前に加入した時は、やること全てが新しいことで、不安がたくさんでした。ファンの方も先輩方からも「大丈夫かな？」って見守られているだけだったと思いますし、私たちも見守っていてほしいという気持ちがありました。でも、2年目の今は、見守ってもらうだけじゃなくて、ちゃんと一人のアイドルとして見てほしいって思えるようになりました。
――そんな1年の経験と気持ちの変化を経て、5月に開催される東京ドームでのライブにはどんな意気込みで臨んでいますか？
【瀬戸口】1年前の初披露ライブでは不安がいっぱいで、それが顔にも出ていたと思います。それから1年間、ライブをたくさんさせていただいたり、いろんな経験させていただいたのでもっと自信を持って、ちゃんと“乃木坂46の6期生だ”と胸を張ってパフォーマンスをしたいです。
――楽しみにしています！では最後に、鹿児島県で高校時代にチアをされていたということで、視聴者のみなさんへ美容を頑張るためのエールをお願いします！
【瀬戸口】鹿児島弁ですか!?（笑）
――ぜひ！
【瀬戸口】（ポンポンを持って）一緒にきばって行くが〜！がんば〜！