Mrs. GREEN APPLE、『non-no』表紙ショット公開 “創刊55周年”にメッセージ「多くの人への広がりは本当にすごいもの」
Mrs. GREEN APPLEが、20日発売の『non-no』（以下ノンノ／集英社）7・8月合併号特別版表紙に登場。表紙ショットが解禁となった。
【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes
同号は「ノンノ」創刊55周年記念号となる。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスが、どんな言葉を原動力にしてきたのかを16ページの内容で迫る。「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくり掘り下げていく。
さらに今回は、事前に「ノンノ」公式SNSを通じてミセスの3人に相談したい悩みを募集。“面接での緊張の克服方法”、“人を好きになる感情とは？”、“眠れない夜の乗り越え方”といった等身大の悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返った。
また本特集では、「ノンノ」創刊55周年に寄せてお祝いのメッセージも紹介。「55年という長い時間をかけて作られてきた歴史、そして多くの人への広がりは本当にすごいものだと感じます。そんなノンノとわれわれが交われる瞬間があるとは想像もしていなかったので、記念すべきタイミングでご一緒することができて、とても光栄です。創刊55周年、おめでとうございます！」（同号『Mrs. GREEN APPLE 未来を作るミセスの言葉』より一部抜粋）と言葉を寄せた。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録が付く。
同号注目の特集は、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂46）、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和（乃木坂46）、小坂菜緒（日向坂46）が一同に会したスペシャルフォトシュート。55周年を記念して集まったここでしか見られない6ショットと、お互いの印象や意外な関係性の分かるトークが展開される。
ファッション大特集は『いつもの日常も特別なイベントも、毎日盛れるコーデだけ！』。夏のお出かけシーンにぴったりのトップスカタログ、旅先別のコーディネート提案など、夏の思い出を彩るおしゃれのアイデアをたっぷり紹介する。
そのほか、美容のプロが選んだ注目コスメが一目で分かる『大学生のためのnon-noベストコスメ大賞2026年上半期』、俳優の庄司浩平をゲストに迎えたビューティー特集『彼とシェアするフレグランス』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となる。また、話題作への出演が続く俳優・吉田美月喜が、「ノンノモデルオーディション2026」を経てこの号から専属モデルに仲間入りしている。
【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes
同号は「ノンノ」創刊55周年記念号となる。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスが、どんな言葉を原動力にしてきたのかを16ページの内容で迫る。「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問でじっくり掘り下げていく。
また本特集では、「ノンノ」創刊55周年に寄せてお祝いのメッセージも紹介。「55年という長い時間をかけて作られてきた歴史、そして多くの人への広がりは本当にすごいものだと感じます。そんなノンノとわれわれが交われる瞬間があるとは想像もしていなかったので、記念すべきタイミングでご一緒することができて、とても光栄です。創刊55周年、おめでとうございます！」（同号『Mrs. GREEN APPLE 未来を作るミセスの言葉』より一部抜粋）と言葉を寄せた。
なお、通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録が付く。
同号注目の特集は、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂46）、横田真悠、久間田琳加、出口夏希、井上和（乃木坂46）、小坂菜緒（日向坂46）が一同に会したスペシャルフォトシュート。55周年を記念して集まったここでしか見られない6ショットと、お互いの印象や意外な関係性の分かるトークが展開される。
ファッション大特集は『いつもの日常も特別なイベントも、毎日盛れるコーデだけ！』。夏のお出かけシーンにぴったりのトップスカタログ、旅先別のコーディネート提案など、夏の思い出を彩るおしゃれのアイデアをたっぷり紹介する。
そのほか、美容のプロが選んだ注目コスメが一目で分かる『大学生のためのnon-noベストコスメ大賞2026年上半期』、俳優の庄司浩平をゲストに迎えたビューティー特集『彼とシェアするフレグランス』など、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となる。また、話題作への出演が続く俳優・吉田美月喜が、「ノンノモデルオーディション2026」を経てこの号から専属モデルに仲間入りしている。