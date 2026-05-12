『オモウマい店』出店用の“ジャンボ海老フライ”1800円…「なすび総本店」最新映像
きょう12日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)では、「なすび総本店」の最新映像を届ける。
【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）
番組が定期的に密着してきた、静岡・静岡市の和食屋「なすび総本店」。特注の串で刺して吊るした長さ36センチのエビフライと、秋田県産いぶりがっこを使った自家製タルタルソースを特徴とする“ジャンボエビフライ御膳”（3980円）が大人気。
大胆なアイディアをすぐ形にする社長＆専務の「タルタル大好き兄弟」は、主力となったロングエビフライを配膳しやすくするため店内を大改装。さらにイベント出店も積極的に行っており、ひもで吊るした出店用の“ジャンボ海老フライ”（1800円）はタルタル2つ付きで、手袋をしてそのまま手で食べるスタイル。パンでエビフライを挟んだ“ジャンボ海老フライドッグ”（1300円）も販売し、野外での食べづらさを逆手にとった体験を提供している。
取材スタッフは新メニューの試食会にも参加。そこで提案された新たなメニューとは。
このほか、「心潤すモイスチャーママ」が登場する。
【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）
番組が定期的に密着してきた、静岡・静岡市の和食屋「なすび総本店」。特注の串で刺して吊るした長さ36センチのエビフライと、秋田県産いぶりがっこを使った自家製タルタルソースを特徴とする“ジャンボエビフライ御膳”（3980円）が大人気。
取材スタッフは新メニューの試食会にも参加。そこで提案された新たなメニューとは。
このほか、「心潤すモイスチャーママ」が登場する。