12日（火）の北海道は真夏の陽気。午後は東・西日本の山沿いで急な雷雨に注意。

＜12日（火）の天気＞

日本付近は高気圧の圏内で晴れているところが多くなっています。北海道も含め、全国的に25℃前後まで気温が上がる見込みです。特に帯広では最高気温27℃と真夏並みの予想で、東日本や西日本よりも暑くなりそうです。帯広では朝と昼間の気温差が20℃くらいありそうですので、体調管理にお気をつけください。

気温の上がる午後は大気の状態が不安定になるため、東日本や西日本の山沿いを中心に、にわか雨や急な雷雨がありそうです。また、夜は東シナ海から低気圧が近づくため九州で雨が降りやすく、落雷や突風・ひょうにも注意が必要です。沖縄では梅雨空が続き、短時間にザッと雨が強まるおそれがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいるため、少しの雨でも土砂災害に十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

夏日のところが多く、札幌は7月並みの気温になるでしょう。

札幌 24℃（＋3）

山形 26℃（-2）

新潟 25℃（±0）

東京 26℃（＋1）

甲府 28℃（＋1）

名古屋 26℃（±0）

大阪 26℃（±0）

鳥取 26℃（-2）

高知 26℃（＋1）

福岡 25℃（±0）

＜週間予報＞13日（水）以降も全国的に晴れる日が多いですが、13日（水）と14日（木）は広い範囲でにわか雨や急な雷雨の可能性があります。傘は晴雨兼用がおすすめ、洗濯物を干したままのお出かけは要注意です。全国的に気温の高い状態が続き、特に週末以降は一段と暑くなりそうです。東京は27℃くらい、名古屋や大阪は30℃近くまで上がって、今年初めての真夏日になるかもしれません。甲府では連日の真夏日が予想されています。熱中症対策を徹底するようにしましょう。