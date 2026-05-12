吉本新喜劇の千葉公平（50）が、11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。妻・鮫島幸恵（36）の告白に驚く場面があった。

この日は「ナニワ夫婦を大調査！聞いてたんとちゃうやん！ランキング」企画の後編。街頭インタビューでは、妻から夫への不満に加え、「出産したのに“お疲れ様”のスタンプのみ」「出産直後に浮気の報告」「夜中に寝ていた」など、数々の“産後の恨み”が語られた。

このVTRを受け、自身も小学生の長男を持つお笑いタレント・なるみは「もうね、分かるな。あるあるやな、これな」と納得。24年4月に千葉と結婚し、1歳になる長女の子育て真っ最中の鮫島が「あります」と大きくうなずくと、千葉は「あるの？」と動揺。鮫島はまっすぐ目を見ながら「あるよ」とあきれた。

そして「思ってる以上に体がボロボロやんな」というなるみに、鮫島は「ビックリしました」と吐露。「でも吐き出すところもないというか。そんなん言ってる体力もない…ので私、全部メモしてる」と打ち明けると、千葉は「えっ！」と絶句。MCの岡村隆史は「お焚き上げしよ、そんなんメモってたらアカン。お焚き上げ行こうや、みんなで」と笑いに変えていた。