「初登板から15試合連続無失点」と、球団の新人記録を更新し続けている巨人・田和廉投手。のびのびと投球できるワケや、先輩にもらった言葉について明かしました。

田和投手は、2025年ドラフト2位で早稲田大から巨人に入団。オープン戦では4登板で防御率11.25と不安定さをのぞかせていましたが、開幕1軍を勝ち取り、デビューからは無失点投球を継続しています。現在は自らが持つ球団新人記録を更新し続けている最中で、NPB記録である“初登板から22試合連続無失点”にも迫る勢いとなっています。

チームにもなじんでいる様子の田和投手ですが、「中継ぎの皆様が本当にイジってくれるので」とニッコリ。さらに「自分もこういう環境だから、いいピッチングができているのかなと思います」と先輩たちの空気づくりにも感謝しました。

その“イジってくれる中継ぎの皆様”の筆頭として名前をあげたのは大勢投手。春季キャンプの際には大勢投手から「翁田って呼んでもいいよ」と声をかけられたそうで、それ以来、時には名字も交えて呼んでいることを明かします。

田和投手は、様々な人からもらったアドバイスの中で“印象に残っている言葉”を聞かれると、ここでも大勢投手の言葉をピックアップ。「中継ぎは3球で帰ってくることがベスト」という言葉を聞き、自身も意識していると語ります。大勢投手は日頃から「初球を打たせたい」と考えているそう。田和投手も「中継ぎが一番大事なのは一年間を通して投げること。そういう意味でも3球で抑えるっていうのは非常に大事」、「3球で抑えようとしたら初球はおのずとストライク。そういうマインドで毎回マウンドにあがるようにしている」とその思いを明かしました。

(5月11日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)