作業中の飼い主さんの気を引こうとする猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。飼い主さんに退かされないぎりぎりのラインを攻める姿にも注目が集まっています。動画には「ギリギリのラインを攻めてくるエースくん可愛い」「かわいすぎてキュンキュンする」等のコメントが寄せられ29万回以上再生されているようです。

【動画：パソコンで作業中、猫が気を引こうとして…思わず許してしまう『妨害行為』】

気を引きたいエースくん

YouTubeチャンネル「musubiyori」に投稿されたのは、二本足の猫のエースくんが飼い主さんの気を引こうとする様子です。エースくんはノートの上に座って、飼い主さんのことをチラ見してきたそう。

飼い主さんの気を引きたいエースくんは、パソコンをしている飼い主さんの手を枕にし始めたのだとか。手が動かせなくなってしまった飼い主さんですが、エースくんはさりげなく気を引いているつもりのようです。

キーボードをつんつん

その後もエースくんのアピールは続きます。お次はPCの画面にぴたっと顔をくっつけて飼い主さんの作業を見守るエースくん。飼い主さんがキーボードで文字を打っているところをじっと見ていたと思いきや、キーボードに手を伸ばしてきたのだとか。

エースくんは控えめに前足を伸ばしてきて、キーボードをつんつんとつついたそう。飼い主さんの手を触ってきて、かまってほしいアピールをしてきたそうです。

可愛い握手会

時には、エースくんが握手会を開催していることも。エースくんはパソコンの後ろから顔をのぞかせて、まるで握手をしてほしいように手をこちらに向けていたそう。その姿には、思わず飼い主さんも握手会に参加して手を握りたくなったのだとか。

手を握ると、エースくんは両手で握手をしてペロペロと手をなめてくれたといいます。飼い主さんの邪魔になると机の下に降ろされてしまうため、邪魔にならないぎりぎりのラインを攻めているつもりのエースくんが可愛すぎる動画となっていました。

ご紹介した投稿は29万回以上再生され「ギリギリを攻めてくるエースくん可愛い」「かわいすぎてキュンキュンする」「こんな可愛い猫おる？」等のコメントが寄せられ、エースくんの可愛さに悶絶する人が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「musubiyori」では、保護猫と楽しく暮らす日々の様子が投稿されています。今回紹介したエースくんや同居猫のおむすびちゃんの可愛い姿が人気を呼んでいるようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「musubiyori」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。