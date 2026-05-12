仲良し兄弟の猫と弟くんが、ソファで一緒に寝転がっていたら…？お互いがお互いを愛おしむ姿が尊すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万再生を突破し、「前世で何したらこんな頭皮マッサージしてもらえるんだろか」「何この美しい光景」といった声があがりました。

【動画：一緒に昼寝をしていた『猫と子ども』がお互いに…ニヤニヤが止まらない『尊すぎる光景』】

みんな仲良し♡

Instagramアカウント「@haku.nagi」に投稿されたのは、茶白トラ猫の「なぎ」くんと息子くんが寝転がり、まったりとくつろいでいる姿をおさめたリールです。

なぎくんは兄妹猫ちゃんの薄茶トラ猫「はく」くんとともに、子猫のころに飼い主さんのもとへとやってきたのだとか。そんなふたりの弟分にあたるのが、現在2歳になる息子くんです。兄妹猫ちゃんたちと息子くんは、息子くんが赤ちゃんのころからとても仲良しで、特になぎくんは息子くんとの初対面から1週間ほどで添い寝してくれるようになり、いつも息子くんにくっついていたといいます。

尊すぎるお昼寝

そんな仲良し兄弟のなぎくんと息子くんがある日、ソファの上で仲良く寝転がってくつろいでいたそう。ちょうど息子くんの顔の高さにお腹がくる位置にいたなぎくんは、幸せそうに目を細めながら、一生懸命前足で息子くんの頭をこねこねしていたのだとか。その口元はまるで笑っているようにも見えて、見ているこちらまで思わず口元がゆるんでしまいます。

そして息子くんもまた、優しい手つきでなぎくんのお腹を撫で撫でしていたといいます。ふたりの間にはお互いを慈しむような、なんとも優しい時間が流れていたのだとか。

別の日も…

また別の日も、同じように寄り添って横になっていたというなぎくんと息子くん。この日のなぎくんは、息子くんの後頭部に両前足を添えて、気持ちよさそうに眠っていたといいます。仲の良いふたりの姿は、見ているだけで癒されます。

この幸せな気持ちになれる尊い光景に、リールの視聴者からは「お腹を触れるくらい信頼ある関係なんだ」「爪を出さないヘッドマッサージとお腹ナデナデいやされますー♡」「ああぁ～♡なんてかわいいんでしょ♡幸せな気持ちありがとぉ～♡♡♡」「こんな幸せな子供と猫ちゃん最高♡♡♡♡」「お子さんも猫さんもお互い優しい触れ方がすっごくイイ♡優しい世界」「お互い癒されてる笑」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@haku.nagi」では、「はく」くん「なぎ」くんの兄妹猫ちゃんと息子くんが添い寝している姿や、遊んでる姿など、ほっこりする日常の様子が多数投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@haku.nagi」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。