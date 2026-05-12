小2息子の誕生日、女の子からプレゼントが！ 嬉しくてお返しを張り切った母だったが、反省する結果に

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

小学2年生の息子さんが、女の子の友達から初めて誕生日プレゼントをもらい、嬉しかったA子さん。その子の誕生日にお返しをしようと、欲しいものを息子さんに確認してもらいました。張り切って買い物に出かけたA子さんですが、リクエストされた商品は完売──。実は、その商品は超人気商品で！？

誕生日プレゼント

息子が小学2年生の頃、誕生日に初めて女の子の友達からプレゼントをもらいました。お手紙には「だいすきだよ」とメッセージが。息子も嬉しそうでしたが、可愛らしいお手紙が微笑ましく、私も嬉しくなりました。「その子のお誕生日になにかお返ししたいね」と息子と話していました。

友達の欲しいもの

その子の誕生日と欲しいものを息子に聞いてきてもらうことに。あるキャラクターのグッズが欲しいようで、「じゃあそれにしよう！」と張り切って買い物に出かけました。

しかし、完売。探し始めて知ったのですが、そのキャラクターは大人気だそうで、なかでもリクエストされたグッズは、超人気商品で完売が続いている状態とのことでした。