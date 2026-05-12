吹田の古刹で占い・やきそば・天然石が集結！ 常光円満寺「第8回 円満寺マルシェ」

記事ポイント 1300年の歴史を持つ常光円満寺（大阪府吹田市）で、2026年5月17日（日）に第8回円満寺マルシェが開催されます飲食・物販・体験の3ジャンルのブースが境内と堂内に出店し、富士宮やきそばやクレープ、占い、ハンドマッサージなど多彩なメニューがそろいます入場無料で、当日「サイト見たよ」と伝えるとガラガラくじを引けます 1300年の歴史を持つ常光円満寺（大阪府吹田市）で、2026年5月17日（日）に第8回円満寺マルシェが開催されます飲食・物販・体験の3ジャンルのブースが境内と堂内に出店し、富士宮やきそばやクレープ、占い、ハンドマッサージなど多彩なメニューがそろいます入場無料で、当日「サイト見たよ」と伝えるとガラガラくじを引けます

大阪府吹田市にある歴史あるお寺で、にぎやかなマルシェイベントが開かれます。

「しあわせを頂く」をコンセプトに、境内や堂内を舞台としたユニークなマーケットです。

入場は無料で、JR・阪急「吹田駅」いずれからも徒歩6分とアクセスしやすい立地です。

常光円満寺「第8回 円満寺マルシェ」





開催日時：2026年5月17日（日）10時〜15時会場：常光円満寺 大阪府吹田市元町28-13入場：無料（雨天決行・荒天中止）アクセス：JR「吹田駅」より徒歩6分／阪急「吹田駅」より徒歩6分駐車場：なし（近隣の有料駐車場を利用）

735年に行基によって開山された常光円満寺は、吹田でもっとも歴史の長いお寺のひとつで、足利将軍ゆかりの由緒ある寺院でもあります。

その境内と堂内を丸ごと会場に使った「円満寺マルシェ」は、今回で8回目を迎えます。

飲食・物販・体験の3ジャンルにわたるさまざまなお店が出店し、お参りと買い物を同時に楽しめる一日です。

境内にはパワースポットとして知られる「涅槃堂」、なでると幸福を頂けるという「なで地蔵」、一つの願いを叶えてくれる「一願観音」など、「しあわせを頂く」ゆかりの場所が点在しています。

マルシェを楽しみながら境内をめぐり、自分だけのご利益スポットをみつける過ごし方もできます。

出店ブースの内容





飲食ブースには、静岡・富士宮のご当地グルメとして知られる富士宮やきそばをはじめ、コーヒー、焼き菓子、クレープなどが並びます。

物販ブースではニット小物、天然石、筆文字パステルアート、小鳥陶器小物といった手しごとのアイテムに出会えます。

体験ブースでは占い、ハンドマッサージ、整体、パステルアート、カードセッションなど、非日常のひとときを楽しめるメニューが充実しています。

また、当日会場で「サイト見たよ」と伝えると、ガラガラくじを引くことができます。

お寺の静かな空間とにぎやかなマルシェが共存する、非日常感あふれる一日を体験できます。

アクセスとご来場の注意

会場の常光円満寺はJR「吹田駅」と阪急「吹田駅」の双方から徒歩6分の距離にあります。

駐車場の台数が少ないため、公共交通機関でのご来場が推奨されています。

お車の場合は近隣の有料駐車場を利用します。

イベントの詳細は公式サイトに掲載されています。

1300年の歴史を刻む境内を舞台に、富士宮やきそばや天然石アクセサリー、占いや整体など多彩なジャンルが一堂に集まります。

「しあわせを頂く」というコンセプトのもと、お参りとショッピングをまとめて楽しめるこのマルシェは、5月17日（日）10時から15時まで、大阪府吹田市元町28-13の常光円満寺で開かれます。

常光円満寺「第8回 円満寺マルシェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 雨天の場合、イベントは開催されますか。

A. 雨天の場合は決行されます。

荒天と判断された場合のみ中止となります。

Q. ガラガラくじを引くには何が必要ですか。

A. 来場当日に「サイト見たよ」とスタッフに伝えると、ガラガラくじを引くことができます。

Q. 最新の出店情報はどこで確認できますか。

A. 出店情報の詳細は常光円満寺の公式サイト内、マルシェ専用ページに掲載されます。

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