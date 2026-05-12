ボブやスチュアート柄がかわいい！東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味
グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』が登場。
累計660万個を突破した『東京ばな奈 ミニオン』が、とろ〜りまろやかな“バナナシェイク味”になりました☆
東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味
価格：4個入 842円（税込）／8個入 1,512円（税込）
※4個入に包装紙がけはありません
※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません
※表示の価格は参考小売価格です
販売スケジュール：先行販売：2026年5月15日(金)〜5月31日(日)
会場：JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場（7:00〜21:30）
※営業時間は変更になる場合があります
※人気商品のため早期完売の可能性があります通常販売：2026年6月1日(月)〜7月末ごろ
取扱店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅改札内）、エキラボ南通路店 東京ばな奈ワールド(JR東京駅改札内)
※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります
※販売店は予告なく変更する場合があります
※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合があります
バナナが大好物の「ミニオン」が「東京ばな奈」になった、大人気の『東京ばな奈 ミニオン』が、“バナナシェイク味”になって新登場！
ふわっふわのスポンジケーキの中に入っているのは、とろ〜りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリームです。
ほんのりバニラが香る、ミルキーで優しい甘さに仕上げられているのもポイント。
暑い季節に楽しむひんやりバナナシェイクみたいに、冷やして食べるのもおすすめです。
スポンジケーキに描かれた「ミニオン」デザインは全部で5種類。
表情豊かな「ボブ」「スチュアート」「ケビン」「カール」「オットー」たちが大集合しています！
どのデザインが入っているかは開けるまでのお楽しみです☆
※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります
キュートな「東京ばな奈 ミニオン」の、暑い季節にぴったりの「バナナシェイク味」！
『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』は、2026年5月15日(金)から「JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場」で先行販売、6月1日(月)から東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)など各店で順次登場します。
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