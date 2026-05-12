グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』が登場。

累計660万個を突破した『東京ばな奈 ミニオン』が、とろ〜りまろやかな“バナナシェイク味”になりました☆

東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味

価格：4個入 842円（税込）／8個入 1,512円（税込）

※4個入に包装紙がけはありません

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません

※表示の価格は参考小売価格です

販売スケジュール：

先行販売：2026年5月15日(金)〜5月31日(日)会場：JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場（7:00〜21:30）※営業時間は変更になる場合があります※人気商品のため早期完売の可能性があります通常販売：2026年6月1日(月)〜7月末ごろ取扱店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅改札内）、エキラボ南通路店 東京ばな奈ワールド(JR東京駅改札内)※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります※販売店は予告なく変更する場合があります※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合があります

バナナが大好物の「ミニオン」が「東京ばな奈」になった、大人気の『東京ばな奈 ミニオン』が、“バナナシェイク味”になって新登場！

ふわっふわのスポンジケーキの中に入っているのは、とろ〜りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリームです。

ほんのりバニラが香る、ミルキーで優しい甘さに仕上げられているのもポイント。

暑い季節に楽しむひんやりバナナシェイクみたいに、冷やして食べるのもおすすめです。

スポンジケーキに描かれた「ミニオン」デザインは全部で5種類。

表情豊かな「ボブ」「スチュアート」「ケビン」「カール」「オットー」たちが大集合しています！

どのデザインが入っているかは開けるまでのお楽しみです☆

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

キュートな「東京ばな奈 ミニオン」の、暑い季節にぴったりの「バナナシェイク味」！

『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』は、2026年5月15日(金)から「JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場」で先行販売、6月1日(月)から東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)など各店で順次登場します。

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