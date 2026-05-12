タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月12日、放送されます。今回は、福岡県飯塚市にある老舗の軽食喫茶が登場します。

【画像】ドドーン！ “1000円”以下なのに大ボリュームのドライカレー、焼き飯も！ “36センチ”海老フライも！

同店の人気メニューは、卵、豚ひき肉、タマネギを白米とともに炒めた後、塩やカレー粉などで味付けし、隠し味にケチャップを加えた「ドライカレー」（700円）や、タマネギを30分炒めてトロトロにし、4種類のスパイス入りカレー粉と具材を加えて2時間煮込んだ後に一晩寝かせた「カレーライス」（650円）。

さらに、ブラックペッパーとガーリックパウダーが味の秘訣（ひけつ）になっている総重量1キロの「ケチャップライスチキンカツ」（950円）、ワカメとツナが決め手の「ツナわかめ焼き飯」（750円）もリピーターが続出。

どのメニューにもサラダが付き、白米2合以上のボリュームで、常連客は「軽食喫茶だけど重食喫茶」と評するほど。同店を二人三脚で切り盛りし、「棺桶も2人で一緒に入る」と話す店主と妻の仲むつまじい姿も紹介します。

また、長さ36センチの海老（エビ）フライと、秋田県産いぶりがっこを使った自家製タルタルソースを特徴とする「ジャンボ海老フライ御膳」（3980円）が大人気の和食店「なすび総本店」（静岡県）の最新映像も放送されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さん、タレントで歌手の後藤真希さんがゲスト出演します。