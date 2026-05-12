ラグビー元日本代表プロップの垣永真之介（東京ＳＧ）が、今季限りでの現役引退を表明した。２０１４年、トップリーグ時代のサントリーに入団し、１２シーズン。ラグビー人生に一区切りをつけ「簡単な決断ではなかった。２９年間あったものが、急になくなるので。難しい決断だったけど、終わるものは終わるので。でも本当に、何も悔いなく。最高のラグビー人生でした」。晴れ晴れとした表情だった。

引き際を決めたのは、約２か月前。「いろいろ、話し合いも。そういうタイミングもあって。僕としても、区切りをつけようと思ったので。そうなりました」。心は一時揺らいだが、時間はかけず。思いを固めた。「次の日に『やめます』と。スパッと、決めました」。３５歳、引き際は感じていた。「『やっと、やめられた』という感じです」と、清々しかった。

東福岡高、早大時代に主将を経験。１４年にサントリーに入り、日本一も味わった。２２歳の１４年１１月、日本代表初キャップ（Ｃ）。１２Ｃを重ね、スーパーラグビーに参加したサンウルブズでもプレーした。３１歳の２３年はＷ杯メンバーとして渡仏。ただ、試合には出られなかった。Ｗ杯後も現役を続行。「しんどいし、心身共に崩壊すると分かっているけど、ラグビーにすがりついて、何かを得ようとして」。ラグビー人生に、意義を見出そうとしていた。そして「やめられるタイミングがあって、自分を『頑張ったよ』と認めてあげられた。やめられるタイミングだった」。今がその時だった。

チーム全体に引退を伝えたのは、今月９日。「なんかあいつ、急にやる気なくなったな、と思われたくなかったので。ギリギリまで、言うのを耐えました」。ただ、同じく今季が最後の中村亮土ら数人には、早めに言っていた。「変な話だけど『一緒に引退できてうれしい』と。あとは流（大）や、親が最初に言ってくれたのは『よく頑張った』と。それが、すごく救われた。『いろんな理不尽を乗り越えて、よく頑張ったね』と。それが一番、救われましたね」。中村は同期。かつて、目の前のプレーで一喜一憂し、感情の起伏に悩んでいた自身に「長い目で考えろ」と、ラグビーとの向き合い方を説いてくれた存在でもある。「彼は本当に、尊敬しています。江見（翔太）も含めて、一生もの。これが、サンゴリアスでの財産かなと思っています」

ラグビー人生を振り返る。「いやぁ。ほんと。地獄みたいな日々でしたね」と、真顔で言う。「ラグビーって、本当にキツイんですよ。痛いし。何か、魅力があってやり続けたけど。本当につらいことが多すぎて、つらいことを思い出すんだろうなと思いましたけど」。けど。「最終的には、やっぱり楽しい思い出しか思い出さない。結果、楽しかったな」。一番楽しかった思い出は？と、問われれば「それはないですね。ラグビーで楽しかったことは、このレベルになるとない」と即答する。何が楽しかったのか。垣永は「仲間で飲んだとか、そういう話です。優勝した後の、飲み会が楽しかった」とほほ笑む。

東京ＳＧは今季、４位でプレーオフへ。リーグワン初優勝に向け、シーズンは続く。引き際を決めた心の中には、やや変化もあったという。「なんか、肩から３トンくらいの重さがなくなった感覚。プレッシャー、なんですかね…。スポーツの世界は厳しいので。いつも勝負だし、ワンプレーで評価も変わる。そのプレッシャーと戦い続けることがなくなるのは、気持ちとしては楽になるのかな」。勝利の美酒に酔ったのはもう、８シーズン前。最高の思い出を、最後に作りたい。「優勝っす。優勝だけで、十分です。もう、やり残したことはないので」。

引退を公表した１０日のＢＲ東京戦後、引退グッズの販売をＳＮＳで告知。２年前に始動させた「スクラム・タイム」から、Ｔシャツやキャップなどを出している。イチオシは、膝下からのブーツ型となっているビアグラス。カッキーのキスマークデザイン付き、プレミアグッズだ。残すは１０あまり。「ロッドで５０なので。５０いかなかったら、自腹なので…」と悲痛な声も聞こえるが「（受注は）今週いっぱいです。よろしくお願いします！」と、ファンに呼びかける。

シーズン終了後は「サラリーマンなので！」と、社業に戻る予定という。ラグビー界のエンターテイナーが去る。グラウンドは少し、寂しくなる。（大谷 翔太）