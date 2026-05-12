アイアップのコロンッと倒れても起き上がる、ぬいぐるみ起き上がりこぼしをキーホルダーにした「ぬいコロンキーホルダー」に『スター・ウォーズ』シリーズが新登場。

丸いフォルムがよく似合う「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」の「ぬいコロンキーホルダー」が新たに発売されます☆

アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダー

価格：各1,760円(税込)

発売日：2026年6月中旬より順次

※アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中

サイズ：本体（ストラップ含まず）約H75×W72×D72mm

※ストラップ部分は取り外しできません

種類：グローグー、ウィケット、ジャワ

販売店舗：全国の販売店

アイアップの人気シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にした「ぬいコロンキーホルダー」

丸くてかわいいフォルムとふわふわな触り心地はそのままに、持ち運びがしやすく、ぬい活にもおすすめのグッズです！

そんな「ぬいコロンキーホルダー」に『スター・ウォーズ』のキャラクターたちが登場します。

ラインナップは「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」の全3種類。

丸くて、ふわふわなフォルムがよく似合う人気のキャラクターがラインナップされます☆

グローグー

大きな瞳が愛らしい「グローグー」

「ぬいコロンキーホルダー」の丸いシルエットと、ふわふわな手触りがよく似合うキャラクターです！

ウィケット

「ウィケット」の「ぬいコロンキーホルダー」は、ふわふわな姿をしっかり再現。

愛嬌たっぷりな表情にも注目です☆

ジャワ

フードを被った丸いシルエットの「ジャワ」

手のひらサイズの「ぬいコロン」で、連れ歩きにもちょうどいい大きさです！

持ち運びしやすい「ぬいコロンキーホルダー」に、『スター・ウォーズ』シリーズから「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」が登場。

アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダーは、2026年中旬より全国の販売店にて順次、発売予定です！

© ＆ TM.Lucasfilm Ltd

※掲載画像はすべてイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）

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