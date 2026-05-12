手のひらサイズのグローグー・ウィケット・ジャワ！アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダー
アイアップのコロンッと倒れても起き上がる、ぬいぐるみ起き上がりこぼしをキーホルダーにした「ぬいコロンキーホルダー」に『スター・ウォーズ』シリーズが新登場。
丸いフォルムがよく似合う「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」の「ぬいコロンキーホルダー」が新たに発売されます☆
アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダー
価格：各1,760円(税込)
発売日：2026年6月中旬より順次
※アイアップ公式オンラインストアにて予約受付中
サイズ：本体（ストラップ含まず）約H75×W72×D72mm
※ストラップ部分は取り外しできません
種類：グローグー、ウィケット、ジャワ
販売店舗：全国の販売店
アイアップの人気シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にした「ぬいコロンキーホルダー」
丸くてかわいいフォルムとふわふわな触り心地はそのままに、持ち運びがしやすく、ぬい活にもおすすめのグッズです！
そんな「ぬいコロンキーホルダー」に『スター・ウォーズ』のキャラクターたちが登場します。
ラインナップは「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」の全3種類。
丸くて、ふわふわなフォルムがよく似合う人気のキャラクターがラインナップされます☆
グローグー
大きな瞳が愛らしい「グローグー」
「ぬいコロンキーホルダー」の丸いシルエットと、ふわふわな手触りがよく似合うキャラクターです！
ウィケット
「ウィケット」の「ぬいコロンキーホルダー」は、ふわふわな姿をしっかり再現。
愛嬌たっぷりな表情にも注目です☆
ジャワ
フードを被った丸いシルエットの「ジャワ」
手のひらサイズの「ぬいコロン」で、連れ歩きにもちょうどいい大きさです！
持ち運びしやすい「ぬいコロンキーホルダー」に、『スター・ウォーズ』シリーズから「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」が登場。
アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダーは、2026年中旬より全国の販売店にて順次、発売予定です！
© ＆ TM.Lucasfilm Ltd
※掲載画像はすべてイメージです（実際の商品と一部異なる場合があります）
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