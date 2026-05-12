☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、阪神＝西勇

２位の阪神は今季ここまで１２球団で最多の３０９三振。６日の中日戦１７、８日のＤｅＮＡ戦１６、９日の同戦１２、１０日の同戦１１と、４試合連続２ケタ三振（計５６三振）をマークしている。球団の連続試合２ケタ三振は２０１４年８月２１日中日戦から１１、１２、１０、１０、１３、２０１５年の６月１０日ソフトバンク戦から１０、１３、１０、１１、１０と２度マークしている５戦連続がワースト。１２日のヤクルト戦で２ケタ三振なら、その２度に並ぶワーストとなる。

ちなみに１２日に先発するヤクルトの吉村とは今年１度対戦。５イニングで２三振を喫しているが、はたして２ケタ三振ストップとなるか。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１８：００・岐阜）巨人＝戸郷、広島＝床田

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、中日＝金丸

☆楽天―オリックス（１８：００・弘前）楽天＝荘司、オリックス＝九里

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、日本ハム＝伊藤

☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、西武＝渡辺

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順