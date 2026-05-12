造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼き、鮑三品を食べ比べ！ 夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」

記事ポイント 京都・夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」が、「何を食べるか」で旅が変わる選べる会席スタイルを提供しています京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランから、好みに合わせて料理のメインを選べます日本夕日百選に選ばれた絶景と露天風呂付き客室で、食と温泉の両方を楽しめる旅館です 京都・夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」が、「何を食べるか」で旅が変わる選べる会席スタイルを提供しています京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランから、好みに合わせて料理のメインを選べます日本夕日百選に選ばれた絶景と露天風呂付き客室で、食と温泉の両方を楽しめる旅館です

旅先で食べたいものは、人それぞれ違います。

夕日ヶ浦温泉（京都府京丹後市）にある旅館「海舟」では、旅行者が「料理の主役」を自分で選ぶ新しい会席スタイルを提供しています。

京丹後の海の幸を中心に、イカ・舟盛り・カニ・鮑の4種から好みのメインを選べます。

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」





施設名：夕日ヶ浦温泉旅館 海舟（かいしゅう）所在地：京都府京丹後市網野町浜詰46-4アクセス：夕日ヶ浦木津温泉駅より無料送迎（要予約）、京丹後大宮IC下車約40分客室数：32室館内設備：貸切風呂、ラウンジ、大浴場、無料駐車場、売店等お問い合わせ：TEL 0772-74-0825 ／ MAIL kaisyu@kaisyu.co.jp

京都府京丹後市網野町の夕日ヶ浦海岸に佇む「海舟」は、日本夕日百選にも数えられる日本海の夕陽を望めるロケーションの旅館です。

グリーンのライトアップが映える白い外観の建物に32室を備え、貸切風呂や大浴場を併設しています。

従来の会席料理はあらかじめ内容が決まっているスタイルが一般的ですが、近年は「自分の好きなものを食べたい」という声が増えています。

そのニーズを受け、「海舟」は海鮮を主役とするメインを選べる会席を構築します。

京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランから、食べたいものを中心に据えた温泉旅を組み立てられます。

選べる海鮮会席の4プラン

「海舟」の会席では、その日の食の主役を4種の海鮮メニューから選べます。

日本海の豊かな漁場に恵まれた京丹後ならではの食材が、それぞれ異なる調理法・食感・味わいで提供されます。

京丹後イカ漁火





竹すのこの上に胴身と頭部を丸ごと盛り付けた姿造り刺身で、透き通る美しい身のコリコリとした食感が特徴です。

「京丹後イカ漁火」は、日本海の夜に映える漁火（いさりび）の名を冠した地域の新ブランドで、わさび・紅たで・海藻・レモンを添えた一皿として提供されます。

舟盛り





木製の舟形の器に鯛の頭を中央に据え、甘エビ・刺身各種・ムール貝・きゅうり・ラディッシュ・食用花を豊富に配置した、その日の旬の魚介を豪快に盛り付けた一皿です。

複数の魚種を一度に味わえる海鮮の王道スタイルで、テーブルに運ばれた瞬間の華やかさも魅力のひとつです。

紅ガニ





深海に生息し、甲羅だけでなく身も赤いのが「紅ガニ」の特徴です。

蒸籠蒸し・カニ刺し・天ぷら・小鉢など複数の調理法によるフルコースで提供され、水分を多く含んだ繊細な身と上品な甘みを様々な形で味わえます。

鮑尽くし





殻ごと盛り付けられ、格子状の切り込みが入った光沢ある身が目を引く「鮑尽くし」は、造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きの三品を同時に食べ比べできる贅沢な会席です。

一つの食材を異なる調理法で味わう、「海舟」ならではの新しい食体験を提供しています。

露天風呂と日本海の絶景





7階の貸切風呂からは、夕日ヶ浦の海岸線と日本海のパノラマが広がります。

バルコニーに設けられた浴槽に浸かりながら、水平線まで続く景色をひとり占めできます。





6階の石造り・木製囲いの露天風呂では、湯面に映るオレンジ色の夕焼けと日本海の水平線が重なる夕景を楽しめます。

日本夕日百選に選ばれた夕陽を、温泉に入りながら眺められるのが「海舟」ならではの時間です。





半露天風呂付き特別室は、畳敷きのリビングスペースにソファと円形テーブルを配した和洋室です。

大窓越しに夕日ヶ浦の海と砂浜が広がり、奥のダブルベッドルームへと続く間取りで、カップルや夫婦での滞在にも対応しています。

食べたいものを主役に据えた会席と、日本夕日百選の夕陽を望む露天風呂という二つの体験を一泊で組み合わせられるのが「海舟」の旅です。

夕日ヶ浦木津温泉駅からは無料送迎（要予約）も利用でき、京丹後大宮ICからも車で約40分でアクセスできます。

夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会席のメインはいつ選べますか。

Q. 夕日ヶ浦木津温泉駅からの無料送迎は予約なしで利用できますか。

A. 無料送迎は要予約です。

事前に「海舟」へ連絡が必要です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼き、鮑三品を食べ比べ！ 夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」 appeared first on Dtimes.