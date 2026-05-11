「花と器の調和が、素敵な空間をつくり出していました」

秋篠宮家の次女、佳子さまは母親の紀子さまと一緒に東京・日本橋のデパートで開かれた「圓照寺門跡 山村御流いけばな展」を鑑賞した。会場には約70点の作品が展示され、二人は13代門跡で家元の萩原道秀さんの案内で生け花をじっくり見て回った。そして、佳子さまは冒頭のような感想を述べた。

奈良県にある圓照寺は、後水尾天皇（在位：1611年～1629年）の第1皇女・文智女王によって開山されたといわれ、皇室とゆかりの深い寺院として知られている。

日本の皇室と仏教の関係は、一言で説明できるほど単純ではない。一般には、皇室は「神道」、仏教は「民間信仰」というイメージが強い。しかし歴史をたどると、両者は長いあいだ深く関わり合い、時に支え合い、時に距離をとりながら共存してきたことがわかる。

仏教が日本に公的に伝来したのは6世紀半ばとされる。伝来当初、仏教は単なる宗教というより、先進的な思想・学問・文化のパッケージのような存在だった。天皇を中心とする国家が仏教を受け入れたのは、精神的な救済だけでなく、国家鎮護という政治的意味合いが大きかった。聖徳太子が仏教をあつく信仰したことはよく知られているが、これも「天皇をいただく国家を安定させる思想」として仏教を見ていた側面がある。

奈良時代には、天皇が仏教を国家事業として推進する姿がはっきりする。聖武天皇による東大寺の建立や大仏造立はその象徴だ。仏の力によって国家を守ろうとする「鎮護国家仏教」は、皇室と仏教が最も密接につながった時代と言える。この時代、天皇は神道的存在であると同時に、仏教世界の守護者でもあった。

一方で平安時代以降になると、皇室と仏教の関係は少しずつ形を変えていく。天皇や皇族が出家し、僧や尼となる例が増えていった。これは政治的実権が貴族や武家に移る中で、仏教が精神的な拠り所として重要性を増したこととも関係している。院政期の上皇たちが仏教に帰依し、寺院を庇護（ひご）したのも自然な流れだった。

中世にはさらに独特の関係が生まれる。「天皇は仏の化身である」とする思想、いわゆる神仏習合の世界観が広がり、神道と仏教はほとんど分けて考えられていなかった。皇室の祖先神である天照大神さえ、仏の権現として解釈されることもあった。この時代、日本人にとって「神」と「仏」は対立する存在ではなく、同じ世界を別の名前で呼んでいるような感覚だったのだろう。

神仏蜜月時代の終わり

ところが、この長い共存関係が大きく揺さぶられる出来事が明治時代に起こる。いわゆる廃仏毀釈だ。明治政府は国家神道を軸に「天皇中心の近代国家」を築こうとし、その過程で神と仏を強制的に分離した。これまで神社と一体だった寺院は破壊され、多くの仏像や仏具が失われた。皇室もまた、「天皇＝神道的存在」として位置づけ直され、表向き仏教との距離を大きく広げることになる。

廃仏毀釈は、仏教側にとって大きな試練だったが、同時に皇室と仏教の関係を「見えないもの」にした事件でもあった。それまで自然に混ざり合っていた信仰のあり方が、政治によって線引きされた結果、私たちは皇室と仏教を別物として捉えるようになった。

しかし、完全に縁が切れたわけではない。歴代天皇の葬儀や追号、皇族の供養には仏教的要素が今も多く残っている。現代の皇室行事が神道中心であることは確かだが、その背後には、日本文化としての仏教の影響が静かに息づいている。

皇室と仏教の関係は、表に出ると近代以降は「距離がある」ように見える。しかし歴史を通して眺めれば、互いを排除する存在ではなく、日本という国の精神を形づくった両輪だったことがわかる。廃仏毀釈という断絶を経た今だからこそ、かつての柔軟で重なり合う信仰の姿を、もう一度見直す意味があるのではないだろうか。

皇室と仏教の関係は、過去の話ではない。日本人が「宗教」をどう受け止め、どう共存させてきたかを考えるための、今も生きているテーマだと思う。

文/志水優 内外タイムス