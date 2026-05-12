アメリカのトランプ大統領は、13日から中国・北京で行われる習近平国家主席との首脳会談で、台湾への武器売却について議論すると述べました。

アメリカ トランプ大統領

「（Q.米国は台湾に武器を売り続けるべきと考えますか？）それについては習主席と議論する。習主席は売却を望まないだろう。話をするつもりだ」

トランプ大統領は11日、今週予定されている米中首脳会談で台湾への武器売却について議論する意向を示しました。

トランプ政権は去年12月、台湾に対する総額111億ドル規模の武器売却を発表し、中国側が反発しています。

また、台湾をめぐり米中間の緊張が激化する可能性について、トランプ氏は…

アメリカ トランプ大統領

「習主席とは良い関係だ。私がそれ（緊張激化）を望んでいないと分かっている」

このように述べ、自らの大統領在任中は緊張が高まることはないとの考えを改めて示しました。

さらにSNSで、「素晴らしい国・中国への旅をとても楽しみにしている。両国にとって素晴らしいことが起こるだろう」と投稿しています。

ホワイトハウス関係者によりますと、トランプ氏の中国訪問には実業家のイーロン・マスク氏、アップルのティム・クックCEOらアメリカの20社近くの大手企業のトップが同行するということです。