「苦渋の選択…職を辞していただく」意識不明の町長　異例の不信任決議が可決　「今一番苦しんでいるのは奥さま」　秋田・八郎潟町

秋田県の八郎潟町議会で、意識不明の状態が続く町長に対し、町議会で異例の不信任決議が可決された。通常、町長が退職する際は本人が申し出る必要があるが、本人が意思表示できず、地方自治法上の退職手続きが取れないため、苦渋の選択となった。

“町長不在”続く町議会 意識不明で辞職できず

秋田・八郎潟町議会で8日、畠山菊夫町長に対し、不信任決議が可決された。

不信任と言えば、通常は不祥事や対立に伴うものだが、今回は様子が違っていた。

八郎潟町議会の柳田裕平議長は議会で、「町政の停滞を避けるため苦渋の選択として、町長の職を辞していただく通知をします」と発言した。

当事者の畠山町長は不在。

実は意識のない状態で病院にいる。

2月に公務中に倒れ病院に搬送されてから、意識不明の状態が続いているのだ。

町長の妻は、町議会に「町長の職を辞すのが最善と判断した。処遇は町議会に一任する」とした要請書を提出していた。

しかし、地方自治法では町長が退職する際は、「自ら議長に申し出る」必要があった。重体の畠山町長は意思表示ができないため、やむなく異例の不信任決議に至ったという。

柳田議長は、「介護をしながら、今一番苦しんでいるのは（畠山町長の）奥さまだと思う。いくらかでも荷を下ろしてもらえればと思う」と話している。

（「イット！」 5月11日放送より）