株初心者のマックスむらい、マイナス1700万円から激変！ スクショ投稿で現在の状況に驚き「何が起こってるんだ！？」
株を始めて4ヶ月の実業家で人気YouTuber・マックスむらいが11日、自身のXを更新し、画像を投稿しながら、ケタ違いの含み益に驚いた。
【画像】マイナス1700万円からケタ違いの爆益！マックスむらい現在の持ち株状況
定期的に持ち株について紹介しているむらいは、「2026年1月13日に米国株始めて4ヶ月で含み損1,700万→含み益3,100万という私の投資を語りたい」と告白。8日時点で日本株を含めると、含み益が3193万3031円となっていた。
そんな中で最新の含み益について「ファッ!?」と、スクショを投稿しながら米国株式だけで含み益が4498万4365円になったと説明。その後、「てか、含み益5,000万突破…。何が起こってるんだ！？！？ ずっと上がっていく？？？ニコ生やってってなんもわからん！！」と驚いていた。
■5月8日時点でのポートフォリオ
ロケットラボ（RKLB）
保有数量：3,303
平均取得単価：73.12
合計金額（円）：54,648,395円
損益（円）：＋16,260,929円
ASTスペースモバイル（ASTS）
保有数量：1,904
平均取得単価：87.15
合計金額（円）：22,415,970円
損益（円）：ー4,167,678円
インテュイティヴ マシーンズ A
保有数量：600
平均取得単価：24.04
合計金額（円）：2,726,714円
損益（円）：＋420,314円
レッドワイヤー
保有数量：800
平均取得単価：9.95
合計金額（円）：1,389,240円
損益（円）：＋115,640円
IonQ
保有数量：7,967
平均取得単価：35.03
合計金額（円）：61,539,329円
損益（円）：＋17,426,050円
シールエスキュー
保有数量：2,212
平均取得単価：2.69
合計金額（円）：1,013,229円
損益（円）：＋57,645円
【画像】マイナス1700万円からケタ違いの爆益！マックスむらい現在の持ち株状況
定期的に持ち株について紹介しているむらいは、「2026年1月13日に米国株始めて4ヶ月で含み損1,700万→含み益3,100万という私の投資を語りたい」と告白。8日時点で日本株を含めると、含み益が3193万3031円となっていた。
■5月8日時点でのポートフォリオ
ロケットラボ（RKLB）
保有数量：3,303
平均取得単価：73.12
合計金額（円）：54,648,395円
損益（円）：＋16,260,929円
ASTスペースモバイル（ASTS）
保有数量：1,904
平均取得単価：87.15
合計金額（円）：22,415,970円
損益（円）：ー4,167,678円
インテュイティヴ マシーンズ A
保有数量：600
平均取得単価：24.04
合計金額（円）：2,726,714円
損益（円）：＋420,314円
レッドワイヤー
保有数量：800
平均取得単価：9.95
合計金額（円）：1,389,240円
損益（円）：＋115,640円
IonQ
保有数量：7,967
平均取得単価：35.03
合計金額（円）：61,539,329円
損益（円）：＋17,426,050円
シールエスキュー
保有数量：2,212
平均取得単価：2.69
合計金額（円）：1,013,229円
損益（円）：＋57,645円