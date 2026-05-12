福島県の磐越道で高校生など21人が死傷したバス事故で、事故の直前、生徒が保護者に「死ぬかも」という趣旨のメッセージを送っていたことがわかりました。

この事故は今月6日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが衝突し、高校生1人が死亡し、20人がけがをしたものです。

バスに乗っていた生徒が警察に対し、「危ない運転だった」などと話していましたが、その後の捜査関係者への取材で、事故の直前、生徒が「死ぬかも」という趣旨のメッセージを保護者に送っていたことがわかりました。

警察は、逮捕された若山哲夫容疑者（68）の運転が不安定だった可能性もあるとみて、事故前の状況について、詳しく調べています。

会津若松消防本部 青柳誠 消防司令長

「1人が車外に放出され、亡くなっていると思いますという通報内容」

一方、事故の対応にあたった消防士がけさ、JNNの取材に応じました。

会津若松消防本部 青柳誠 消防司令長

「待避所に現場本部を設置し、応急救護所を設置した。そこに医師とともに負傷者のトリアージ（をした）」

その上で、消防士は「ドライバーは、命を扱っているということを自覚してほしい」と、呼びかけました。