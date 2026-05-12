サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開幕まで１か月。

元日本代表監督で、オランダ出身のハンス・オフト氏（７８）が、生活の拠点を置くスペインで読売新聞のインタビューに応じた。母国と日本が６月１４日の初戦で対戦するＷ杯の見所や自身の近況などを語った。（スペイン・アルメリマルで 平地一紀）

よく知る両国の対戦は、「選手の疲労度やけが人の状況もあるので予想は難しい。ただ、現状では両国ともに５０％ずつ勝利の可能性がある」とみる。日本が０―１で敗れた２０１０年Ｗ杯に比べ、「日本は戦術的にも身体能力の面でも精神面でも成長している」と評価する。

３月にイングランドを破った試合をふまえ、強みを分析した。「単純なセンタリングなら谷口（シントトロイデン）や渡辺がはじき出せる。中央突破を仕掛けてくる相手には、中盤と連係してウナギの網のようにボールを奪い、カウンターにつなげられる。攻撃で鍵を握るのは三笘で、推進力のある伊東（ゲンク）も相手にとってはやっかいだ」。一方、守備では３バックの両脇を急所として挙げ、「（日本の左側からは縦に速い）ドゥムフリース（インテル・ミラノ）が上がってくる。森保は対策を考えているはず」と語った。

オランダでは、代表でもクラブでも伝統の４―３―３の布陣が減りつつある。自身もこだわりはないという。「手元にどういう選手がいるか次第。（０２〜０３年に）浦和の監督をした際は、主に３―５―２を使った。１４年Ｗ杯でオランダがこの布陣を使った時、（浦和でコーチだった幼なじみで、１９７４、７８年Ｗ杯準優勝メンバーの）ビム・ヤンセンと『オランダにとっては新システムだけど、おれらは１０年以上前に使ったよな』と冗談を言い合った」と笑った。

現在は、サッカーとともに大相撲の中継を楽しんでいるという。「（入門から）急ピッチで出世したウクライナの大関ボーイ（安青錦（あおにしき））はいいね」と目を細めた。

ハンス・オフト オランダのロッテルダム生まれ。現役引退後は指導者となり、高校日本選抜が遠征した際にコーチを務めたのが縁となり、１９８０年代初めに来日。日本リーグのヤマハ発動機やマツダを率いた後、９２〜９３年に外国人として初めて日本代表監督を務め、あと一歩でＷ杯初出場を逃す「ドーハの悲劇」を経験した。Ｊリーグでは磐田や浦和などを率い、Ｊ１通算１００勝。日本サッカー殿堂にも名を連ねる。