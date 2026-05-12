EXILE TAKAHIRO（41）、橘ケンチ（46）、TETSUYA（45）が12日、都内でWORKMAN「ZERO−STAGEファンウェア新CM発表会」に登壇した。

WORKMANとEXILEがコラボして誕生した新ブランド「ZERO−STAGE」が、酷暑を乗り越えるべくファンを搭載したファン付きウェアを新発売する。

それぞれの暑さ対策を聞くとTAKAHIROは「トレーニングは欠かさないですね。1日分の汗を数時間でかいてしまおうと、自分から暑くなりにいきます」。橘も「暑ければ暑いほどサウナ。免疫力や体力が上がる感覚もあります。家でも水シャワーを浴びますね」と熱血派の回答を披露した。

TETSUYAが「お風呂に入りながらアイスを食べる。日常的にやっています。気持ちの軽さを…」と答えると、TAKAHIROから「ギャルみたい」とツッコミが。TETSUYAは「ギャルかもしれない」とやや恥ずかしそうに笑った。

気象庁が気温40度以上の日を「酷暑日」と命名するなど、日本の夏は危険度が増している。3児の父でもあるTAKAHIROは「世の中のパパ、ママは自分のことを二の次にする。子供のことが気になるけど、自分が熱中症になったら話にならないですから」と思いやり、ファン付きウェアでの対策を勧めた。