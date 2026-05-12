EXILE TAKAHIRO（41）、橘ケンチ（46）、TETSUYA（45）が12日、都内でWORKMAN「ZERO−STAGEファンウェア新CM発表会」に登壇した。

WORKMANとEXILEがコラボして誕生した新ブランド「ZERO−STAGE」が、酷暑を乗り越えるべくファンを搭載したファン付きウェアを新発売する。

新CMでのタイアップソングは「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」で、TAKAHIROは「大切にしている24karatsシリーズで豪華なコラボというありがたい機会がいただけてうれしいです。点と点が線になったなと」と喜びを口にした。

B'z松本とはコラボ以前から縁があったと明かした。「とある方の還暦パーティーで松本さんとお会いして、ちゃんとごあいさつするのが初めてでした。円卓で、僕の右隣がGLAYのTAKUROさんで、左が松本さん。別れ際に『機会があればご一緒させてください』と言ったのがこんなに早く実現するとは、言ってみるものだなと思います」と振り返り、笑顔を見せた。