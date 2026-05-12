アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦について、「かつてないほど脆弱な状態だ」と警告しました。アメリカメディアは軍事行動の再開などが検討されていると報じています。

アメリカ トランプ大統領

「イランは受け入れ不可能なばかげた回答を送ってきた。核兵器の所有は認められない。手にしたら1時間以内に使用するだろう」

トランプ氏は11日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して、イラン側から「ごみのような文書が送られてきた」と述べるとともに、「最後まで読むにも値しなかった」と批判しました。イラン側が核兵器を保有しないことを約束しなかったとしています。

また、「停戦は維持されているか」という記者からの質問には、停戦が近く終了する可能性があると警告しました。

アメリカ トランプ大統領

「（停戦は）最も脆弱な状態だ。延命措置を受けているようなものだ」

こうしたなか、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、イランとの交渉の行き詰まりを受け、トランプ氏が軍事行動の再開を検討していると報じました。複数の当局者の話として伝えたもので、国家安全保障チームと今後の方針を協議するということです。

さらに、FOXニュースは、トランプ氏がホルムズ海峡での船舶の退避支援「プロジェクト・フリーダム」の再開も検討していると報じています。

一方、イラン側はガリバフ国会議長がSNSで、「イラン軍はいかなる侵略に対しても報復を行う準備が整っている」と警告。イラン側の回答をめぐり、アメリカ側は「イラン国民の権利を受け入れる以外に選択肢はない」と強調しています。