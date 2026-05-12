ワンコがおじいちゃんのお家に泊まりに行ったら、想像以上に歓迎してもらえて…？愛と優しさにあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：おじいちゃんの家で『犬と一緒にお泊りした』結果→久々の再会に大喜びして…『本当の祖父と孫』のような光景】

ワンコとおじいちゃんが再会

YouTubeチャンネル「坊とわたしとたまにカレ」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「坊」くんがおじいちゃんの家にお泊りした時の様子です。

お家に到着したら、おじいちゃんは「よう来たね～」と歓迎してくれたそう。そして坊くんが麦わら帽子を被っている姿を見ると「べっぴんさん。よく似合うよ」とベタ褒めし、笑顔でナデナデ…。もちろん坊くんもおじいちゃんとの再会に大喜びし、ゴロンと寝転びながら体を擦りつけて甘えていたとか。

まるで本当の祖父と孫のよう！

ご挨拶が一段落したら、坊くんが粗相をしないよう、おじいちゃんに手伝ってもらってオムツを履かせることに。おじいちゃんは坊くんの体を支えながら「いい子だ、いい子だ」と優しく声をかけ続け、ついでお洋服も着せると「似合う」と再び褒めてくれたそう。

オムツの引っ張りっこをして遊び始めたり、興奮しすぎて坊くんの呼吸が速くなっていることに気付いて心配してくれたりする場面も。まるで本当の祖父と孫のような2人の関係が、とても素敵です。

そしてその後もおじいちゃんは坊くんにたくさん話しかけたり撫でたりして、ずっとデレデレになっていたとか。なんと畑でとれたスイカまでご馳走してくれたそう。愛と優しさにあふれた光景に、心が温かくなります。

幸せな1日を過ごして大満足

いっぱい遊んでもらって、幸せな１日を過ごした坊くん。その日の夜は、パパさんのお布団を占領して爆睡していたとか。満足そうな寝顔を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。今後もおじいちゃんに会うたびに、坊くんはたっぷり可愛がってもらって、至福の時間を過ごせそうですね。

この投稿には「可愛すぎる」「おじいちゃん優しい」「なんか孫に会うより嬉しそうw」「坊くんは幸せですね」といったコメントが寄せられています。

坊くんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「坊とわたしとたまにカレ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「坊とわたしとたまにカレ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。