3人制プロバスケ「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」が活動開始！ 本拠地は長野県松本市



巴屋は、3人制プロバスケットボールチーム「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE(信州松本トップエボルブ)」が、活動を開始する運びとなったことを発表した。

なお、「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」は巴屋スポーツ事業が運営を担っている。

「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」について

「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」は、3人制プロバスケットボール(3x3)を通じて、競技力の向上はもとより、松本市をはじめとした長野県中信地域の活性化およびスポーツ文化の発展に寄与することを目的に設立された。



今年はRBL(ロイヤルバスケットボールリーグ)に参戦し、競技シーンにおける成績向上を目指すとともに、地域イベント開催やスクール活動などの次世代育成にも積極的に取り組んでいく。

チーム理念は、子どもに挑戦を、地域に一体感を、スポーツに進化を。「スポーツが持つ力を地域社会に還元し、年齢や立場を超えて人々が集い笑顔と元気が生まれる町づくりを推進する」「子どもたち一人ひとりの可能性を大切に育んでいき、夢や目標に向かって挑戦できる環境を整えることで長野県から未来のオリンピック選手を輩出を目指す」としている。



チーム名の「Top」は、常に高みを目指す・松本が誇る上高地をイメージしているという。「EVOLVE」は、進化という意味を持ち、選手・チーム・地域が共に成長し続けるという想いが込められている。

また、エンブレムは自然の豊かさを表現した緑がイメージカラー。長野県の県鳥でもあるライチョウの羽の部分には、松本を代表する松本城がデザインされている。

選手をチェック

「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」の選手を紹介しよう。



増子匠(マスコタクミ)選手は、背番号21、身長187cm、1991年1月9日生まれ。出身地は埼玉県だ。

「この度、TopEVOLVEでプレーさせていただく事になりました。久々の3x3がんばります」とコメントしている。



小口陸(オグチリク)選手は、背番号2、身長172cm、2000年6月3日(水)生まれ。出身地は長野県松本市だ。

「この度、地元松本のチームに加入できたことを大変嬉しく思います。生まれ育ったこの場所でプレーできることに感謝し、3x3バスケットボールを通して松本をさらに盛り上げていけるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いいたします！」とコメントしている。



小倉渓(オグラケイ)選手は、背番号41、身長:191cm、1994年8月4日(木)生まれ。出身地は群馬県だ。

「支えてもらっている方々へ感謝の気持ちを忘れずに思いっきり楽しみたいと思います！応援よろしくお願いします。」とコメントを寄せた。



三枝心(ミエダココロ)選手は、背番号55、身長:182cm、1999年9月3日(金)生まれ。出身地は神奈川県だ。

「全身全霊でプレーします！よろしくお願いします。」とコメントを寄せている。



日影カイル(ヒカゲカイル)選手は、背番号66、身長185cm、1988年5月12日(木)生まれ。出身地は東京都だ。

「チーム初年度で良い結果を残せるよう頑張ります。」とコメントしている。



前田来飛(マエダライト)は、背番号47、身長171cm、2002年4月7日(日)生まれ。出身地は東京都だ。

「この度、TopEVOLVEでプレーさせていただくことになりました。3人制は初めての挑戦となりますが、少しでもチームに貢献できるよう全力で取り組みます。応援のほど、よろしくお願い致します。」とコメントを寄せた。



桜井渓杜(サクライケイト)選手は、背番号60、身長191cm。2002年1月9日(水)生まれ。出身地は新潟県だ。

「チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーします！よろしくお願いします！とコメントしている。

巴屋について



「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」の運営母体は、巴屋スポーツ事業部。巴屋は、1923年、長野県松本市に開業。「巴屋洗濯店」として洋服・ワイシャツなどのクリーニングから始まり、2023年に100周年を迎えた。

巴屋グループは、クリーニング・コインランドリー・リネンサプライ・ユニフォームレンタル事業などを中心に、「洗う」を通して人々の生活に寄り添ったサービスを提供している。これからも社業を通して、日本の笑顔づくりに貢献していく考えだ。

「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」の今後の活動に注目してみては。

「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」公式Instagram：https://www.instagram.com/topevolve3x3

巴屋公式HP：https://www.tomoeya-group.co.jp

(ソルトピーチ)