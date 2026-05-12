東京マリオットホテルは、「MELONyque Afternoon Tea」を5月1日から6月30日まで提供する。

高知県西島園芸団地の専用畑から直送された、皮際まで糖度14度以上の青肉と赤肉2種のマスクメロンを使用する。スイーツは、大振りにカットした2種のマスクメロンを重ねたレイヤードパフェ、マスクメロン風味のカスタードクリームと2種のメロンを合わせたマスクメロンのタルト、青肉マスクメロンのショートケーキ、青肉メロンのガナッシュと薔薇のコンフィチュールを忍ばせたボンボンショコラ、赤肉マスクメロンのシュークリーム、ドライメロン入りのメロンパン風スコーンなど8種類。セイボリーは、オマール海老のビスク、ハーブ香るスモークサーモンとハーブクリームチーズのスティックサンドなど4種類を提供する。ドリンクはTWG Teaの紅茶8種類とコーヒー5種類を自由に楽しめる。

場所は1階レストラン「Lounge＆Dining G」。提供時間は午後1時からと3時半から。料金は7,500円、税・サービス料込。2人から受け付け、2日前までの要予約。