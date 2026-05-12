２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、１１日放送のＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（午後８時５５分）に出演した。

番組ではともにジャージーに着替えて「ポーズを揃（そろ）えろ！シンクロジェスチャーゲーム」と題したゲームに２人１組のペアになり、それぞれがボックスに入って互いが見えない状態でお題のポーズをとり、シンクロすればポイント獲得となるゲームに挑戦した。

進行を務めるタレントの陣内智則は「ペアとなれば『りくりゅう』さんは負けることないでしょ？」とゲーム前にあおった。しかし２４歳の三浦は「いやぁ、ジェスチャーゲームとなると多分ジェネレーションギャップが出てくるんじゃないかなと」と３３歳の木原との９歳差を不安材料に挙げた。

木原も「意外と僕たち性格真反対なんですよ。だからジェスチャー一致するかな？」とゲーム前から消極的。さらに「不安しかないです。オリンピックより緊張してます」と言って、スタジオを騒然とさせていた。