なかやまきんに君、アドリブ禁止令「2週間前にお知らせください」 新ギャグ披露もややスベり
俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。
【写真】“パワー”の詰まったお茶注ぎを見せたなかやまきんに君
きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気がします」と“パワー”の詰まったコップを持ち、おいしそうに飲んだ。
有村は「いつもより国産を感じます」と感想を語ると、「純国産」応援団長だったきんに君は「その思いが伝わっただけれもうれしい」と大喜び。司会から「どのぐらいパワーを注いだんですか？」と質問が飛ぶと、きんに君は「ん？」と聞こえないふり。きんに君は「すみません。僕、アドリブが全然効かないんですよ。2週間前にお知らせいただいたら」とアドリブ禁止令を告げていた。
イベントでは、100％譲れないこだわりを話すことに。きんに君は「筋肉作り。筋トレ歴30年になりました。17歳から始めた筋トレは変わらずに真剣に取り組んでいます」と熱く語った。一方で「僕、お仕事はお笑いなんですけど、譲ることばっかりで。無理しません。基本的に『ヤー』と『パワー』のみでやった満足感があります。お笑いに関して、無理をした時期もありましたけど、してもしなくても同じでした。『ヤー』と『パワー』しか言ってなかった」ときっぱり。スベっても筋トレは変わらずにするという。さらに新ギャグを披露することに。「全く新しいギャグ」と前フリしながら、きんに君は「お〜いおチャー」と全力で披露。ややスベりに終わったが有村は「『お〜いお茶』とCMで言うんですけど、大きい声で『お〜い』と伸ばさないといけない。声が通るからいいですね」と声量と声質を絶賛していた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。
【写真】“パワー”の詰まったお茶注ぎを見せたなかやまきんに君
きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気がします」と“パワー”の詰まったコップを持ち、おいしそうに飲んだ。
イベントでは、100％譲れないこだわりを話すことに。きんに君は「筋肉作り。筋トレ歴30年になりました。17歳から始めた筋トレは変わらずに真剣に取り組んでいます」と熱く語った。一方で「僕、お仕事はお笑いなんですけど、譲ることばっかりで。無理しません。基本的に『ヤー』と『パワー』のみでやった満足感があります。お笑いに関して、無理をした時期もありましたけど、してもしなくても同じでした。『ヤー』と『パワー』しか言ってなかった」ときっぱり。スベっても筋トレは変わらずにするという。さらに新ギャグを披露することに。「全く新しいギャグ」と前フリしながら、きんに君は「お〜いおチャー」と全力で披露。ややスベりに終わったが有村は「『お〜いお茶』とCMで言うんですけど、大きい声で『お〜い』と伸ばさないといけない。声が通るからいいですね」と声量と声質を絶賛していた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。